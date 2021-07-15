【消費優惠】翡翠餐飲指定分店下午茶65折　霸王山莊主餐牌飯麵半價

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 翡翠餐飲：指定分店下午茶65折

由7月12日起，翡翠餐飲集團指定分店重推下午茶65折優惠！

翡翠拉麵小籠包：灣仔、堅尼地城、香港仔

翡翠潮州小廚：黃埔、青衣

提提大家，最後落單時間為下午4時45分。此優惠不可與其他折扣、推廣優惠、商場現金券、翡翠優惠券同時使用。

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2. 霸王山莊：主餐牌飯麵半價

霸王山莊推出7月午市優惠，於午市時段（中午12時至下午2時）主餐牌的飯、麵半價。另收茶位及加一服務費以正價計算。

地址：尖沙咀漆咸道南67-71號安年大廈地下

3. 7-Eleven：DREYER’S雪糕$100／8件

由即日起至7月18日，7-Eleven推出雪糕優惠，DREYER’S D-COLLECTION扭紋脆筒（各款）／雪糕杯（各款）／脆皮雪糕批（各款）100元8件。貨品數量有限，售完即止。

撰文：hket小編

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