  • 30°C
香港時間 : 2021715日 (週四) 08:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費優惠】翡翠餐飲指定分店下午茶65折　霸王山莊主餐牌飯麵半價

精明消費 07:00 2021/07/15

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 翡翠餐飲：指定分店下午茶65折

由7月12日起，翡翠餐飲集團指定分店重推下午茶65折優惠！

  • 翡翠拉麵小籠包：灣仔、堅尼地城、香港仔
  • 翡翠潮州小廚：黃埔、青衣

提提大家，最後落單時間為下午4時45分。此優惠不可與其他折扣、推廣優惠、商場現金券、翡翠優惠券同時使用。

    點擊圖片放大

2. 霸王山莊：主餐牌飯麵半價

霸王山莊推出7月午市優惠，於午市時段（中午12時至下午2時）主餐牌的飯、麵半價。另收茶位及加一服務費以正價計算。

地址：尖沙咀漆咸道南67-71號安年大廈地下

3. 7-Eleven：DREYER’S雪糕$100／8件

由即日起至7月18日，7-Eleven推出雪糕優惠，DREYER’S D-COLLECTION扭紋脆筒（各款）／雪糕杯（各款）／脆皮雪糕批（各款）100元8件。貨品數量有限，售完即止。

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 今日優惠精選

最新專欄文章 更多

今日優惠精選 - 【消費優惠】7-Eleven精選產品$7及$11　八歌仙當月生日者指定套餐半價
2021/07/14
【消費優惠】7-Eleven精選產品$7及$11　八歌仙當月生日者指定套餐半價
今日優惠精選 - 【消費優惠】御名園「御．國宴」買一送一　KFC 11點前買滿$30即減$3
2021/07/13
【消費優惠】御名園「御．國宴」買一送一　KFC 11點前買滿$30即減$3
今日優惠精選 - 【消費優惠】7月15日壽星免費拎La Famille戚風小蛋糕　8度海逸酒店下午茶低至68折
2021/07/12
【消費優惠】7月15日壽星免費拎La Famille戚風小蛋糕　8度海逸酒店下午茶低至68折
今日優惠精選 - 【消費優惠】一幻荃灣店拉麵買一送一　蝦麵店惠顧主食送$20現金券
2021/07/09
【消費優惠】一幻荃灣店拉麵買一送一　蝦麵店惠顧主食送$20現金券
今日優惠精選 - 【消費優惠】朗廷酒店月餅早鳥優惠73折　漁釧一人前Omakase 7折
2021/07/08
【消費優惠】朗廷酒店月餅早鳥優惠73折　漁釧一人前Omakase 7折
著數優惠 7－Eleven 雪糕 下午茶

下一篇文章

【5000元消費券】華置旗下6商場推消費券大賞　送現金券總值逾1,000萬元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【5000元消費券】用八達通App拎逾萬元優惠券！　查詢消費券紀錄及領取優惠券教學
【5000元消費券】用八達通App拎逾萬元優惠券！　查詢消費券紀錄及領取優惠券教學
【書展2021】已接種疫苗人士可享免費入場　名額每日先到先得（附參展商優惠券連結）
【書展2021】已接種疫苗人士可享免費入場　名額每日先到先得（附參展商優惠券連結）
【5000元消費券懶人包】電子消費券申請途徑／資格／派發日期／使用限制／優惠一覽（更新至7月12日）
【5000元消費券懶人包】電子消費券申請途徑／資格／派發日期／使用限制／優惠一覽（更新至7月12日）
【5000元消費券】收唔到登記結果的短訊通知？　陳茂波解答3個常見問題
【5000元消費券】收唔到登記結果的短訊通知？　陳茂波解答3個常見問題
【5000元消費券】隨機抽查？網民收短訊要求提供「在港居住」證明
【5000元消費券】隨機抽查？網民收短訊要求提供「在港居住」證明
【消費優惠】759阿信屋11周年慶限時優惠　日日有新貨
【消費優惠】759阿信屋11周年慶限時優惠　日日有新貨