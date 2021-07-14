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【5000元消費券】華置旗下6商場推消費券大賞　送現金券總值逾1,000萬元

精明消費 17:47 2021/07/14

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華人置業集團（00127）宣布，為響應政府的消費券計劃，旗下六大商場，包括The ONE、皇室堡、新港中心、銅鑼灣地帶、東角LAFORET及灣仔電腦城，由8月起推出「消費券綫上綫下大賞」，送出總值超過1,000萬元的現金券。

凡使用政府消費券計劃指定的支付平台，包括八達通、支付寶香港、WeChatPay HK及Tap & Go「拍住賞」（四大平台），在The ONE、皇室堡及新港中心場內消費及於「The ONE‧皇室堡‧新港中心eSHOP」網上商店消費，有機會獲得3大豐富獎賞。詳情請留意6大商場日後在Facebook的公布。

【信和商場加碼推消費券優惠　夥livi bank派逾100萬現金回贈：按此

獎賞一：500萬元「綫下」消費獎賞

顧客透過四大平台在The ONE、皇室堡或新港中心的商戶消費滿1,000元，可獲贈價值100元的商場購物現金券；消費滿3,000元，更可獲贈價值500元的美食及商場購物現金券，而且有關現金券均不設最低消費。是項獎賞總值約500萬元。

獎賞二：500萬元「綫上」額外商場現金券

「The ONE‧皇室堡‧新港中心eSHOP」網上商店將首度公開發售6大商場的購物現金券，並接受顧客透過四大平台付款。顧客購買500元購物現金券，即獲贈100元購物現金券，多買多送，總值超過500萬元，每人可以獲贈的購物現金券可達500元。有關購物現金券將分階段發售及送出，全數有效期至2022年3月31日，顧客可以藉此享受更充裕的消費時間。

獎賞三：5倍會員積分

The ONE Club及WINDSOR CLUB的會員於2021年8月至12月期間，逢星期一可透過四大平台分別在The ONE及皇室堡消費，將獲得5倍會員積分（上限為30000分）。

若想知更多有關5000元消費券資訊，可留意5000元消費券懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 消費錦囊

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