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【ESG】全球25大碳排放城市　中國23個城市上榜

綠色金融 17:55 2021/07/14

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【ESG】全球25大碳排放城市　中國23個城市上榜　佔據首6位

氣候問題愈來愈受到關注，各國加緊推出政策，以實現減碳排放的目標。根據發布於期刊《Frontiers》的研究，收集全球167個都市排放氣體的數據發現，氣體排放量過半來自約25個大城市，而中國城市則佔其中23個。

【解讀ESG報告 評估企業可持續發展表現：按此

中國23個城市上榜　佔據首6位

研究發表在期刊《Frontiers》的「可持續城市前綫」（Frontiers in Sustainable Cities）中，比較來自53個國家中167個城市的溫室氣體排放量，發現有25個城市的排放量佔了總量的52%，而中國城市佔其中的23個，邯鄲、上海、蘇州、大連、北京和天津更位列排放量最高的首6名，而首25個城市中，其餘2個非中國的城市則為莫斯科及東京。

報告亦指出，若按照人均排放量，全球最富裕城市的排放量依然比普遍發展中國家的排放量為高。另外，全球平均溫度比起工業化前已經上升超過攝氏1度，且呈現上升趨勢，將超過巴黎氣候協定所定的的攝氏1.5度至2度的限制。

【香港都有為ESG努力嘅資產管理公司：按此

廣州市中山大學環境科學與工程學院學者、研究共同作者陳紹晴表示，研究結果顯示，大城市在減少碳排放量上極為重要，若再不行動，最終就會受到氣候變遷的惡果。

中國今年制定了「中國減碳路綫圖」，力爭2021年至2030年實現碳排放達峰，2031年至2045年快速降低碳排放，最後在2060年前實現碳中和。為了實現減排，中國將加快發展風電、光伏、水電及核電等可再生能源，為綠色相關行業帶來吸引的投資機會。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 綠色投資

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