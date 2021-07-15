【投資展望】晨星：中資科技股估值合理　惟料短期受壓　即睇4大行業首選股

▲ 【投資展望】晨星：中資科技股估值合理 惟料短期受壓 推薦4大行業首選股

晨星（Morningstar）發佈《2021年第三季亞洲股票市場展望報告》，提出各主要行業中的首選股票。晨星亞洲股票研究總監陳麗子指，中資科技股近期回落，為投資者帶來吸納優質股的機會。

陳麗子指，相對於晨星的公允價值估計值，亞洲股票的交易價格約為4%的折價。雖然相較於美股，亞洲股市估值稍低，但若干不利因素或將持續拖累短期表現。她認為，優質大型公司股票估值相對較吸引，尤其是那些由晨星評級為具護城河特質，即具備長期競爭優勢的股票的大型股票。

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中國科技：監管風險未除 短期受壓

對於中國科技業，晨星指，近期中資科技股回落，為投資者帶來投資機會。不過，鑑於科企監管的疑慮未見消退，預期行業將持續面臨下挫壓力。晨星估計，除非監管機構的態度出現明顯轉變，或股票估值更具吸引力，才會使投資者更有信心買入。

晨星認為，在中國科技行業中首選騰訊 （00700） ，認為具寬護城河的騰訊，長期而言將保持良好增長，從短期策略來看，其估值亦相當合理。

能源：短期原油價格逐上升

就能源行業，報告分析指，由於已開發國家的疫苗接種率持續提升，有望持續支撐原油需求的增長，晨星認為短期的原油價格依然偏向上漲。晨星首選股為中國海洋石油 （00883） ，認為其業務聚焦石油產業上游，每桶總生產成本低於30美元，成本效益佳。

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銀行：受惠低利率

晨星預計，信貸成本的下降，將助推銀行業於2021年的獲利能力。晨星認為，中銀香港 （02388） 現時估值吸引，具有穩健的基本面，並與其母公司中國銀行關係緊密。另外，晨星又指，市場對中國建設銀行 （00939） 的信用品質及淨利差所引起的下行壓力過度悲觀，相信其強大的資金成本優勢、優質的客戶群和領先的運營效率應足以應對這些挑戰。

地產：寬鬆貨幣政策利好住宅物業

地產行業方面，晨星認為低利率及寬鬆貨幣政策，在中期內支持住宅物業前景。晨星認為，太古地產 （01972） 作為香港最大的商廈業主，將受惠於本港將商業中心區由中環分散至九龍東等地的發展方向。晨星認為，本港作為國際金融中心，對於各企業對商廈的需求仍然強勁。

責任編輯：李瑩

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