【外滙分析】瑞銀調整美元兌人民幣預測　料未來1年平穩上升

瑞銀財富管理投資總監辦公室發表最新外滙報告，並調整早前美元兌人民幣今年第三季觸底後將區間整理的預測。瑞銀財富管理投資總監辦公室大宗商品主管兼亞太區外滙及經濟主管施德銘指，料美元兌人民幣在未來12個月將呈現平穩上升走勢。以下是觀點調整的三項原因。

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調整觀點有三因素



首先，施德銘預期美元將全綫走強。聯儲局會立場轉鷹，隨着央行政策在未來幾季回歸正常，實際利率以及對實際利率的預期也將上升。歷史上這種情況有利於美元。

其次，他認為全球增長動能將在今年底時見頂，並在2022年開始放緩。而且，愈至年底這個因素的影響力愈大。這種情況通常有利於美元，不利於亞太區貨幣。

第三，考慮到中國增長放緩幅度可能較市場預期地高，認為中國人民銀行貨幣立場將更偏寬鬆以支持經濟。這可能會抑制人民幣貿易加權匯率的升值幅度，並使得美元兌人民幣更易受美元全綫走強的影響。目前美元兌人民幣對美元名義有效滙率（NEER）的貝他值（Beta）位於0.55附近，該數值偏向於上行。



料美元兌人民幣輕微上升



然而，瑞銀並非指美元兌人民幣會急劇升值。中國的國際收支盈餘強勁（經常帳、外資直接投資和證券資金流動）以及人民幣對美元的顯著息差優勢，仍能為人民幣提供支撐。此外，在經濟增長放緩之際，政策制定者不會樂見滙率無序波動。鑑於以上因素，該行預計美元兌人民幣將輕微上升，人民幣息差收益可能被滙率貶值所侵蝕、缺乏回報以及波動加劇等可能性，令人民幣戰術性長倉不具吸引力。

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責任編輯：鄭樂怡

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