【ETF】跟唔到富豪遊太空？　都可以一齊投資太空事業

太空從來是人類的無限畫板，驅動大量的想像力及探索活動。過往及現在都是大國的競技場。

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但最近最熱門的話題，卻是兩個英美富豪，分別乘坐自主研發的飛船，到達太空邊緣及太空。目標為民用太空旅遊打開大門。

這種太空競賽，無論是國家級或民用級，皆充滿娛樂性，所以大小傳媒亦爭相報道。不過亦一部分朋友可以會聯想到當中的投資機會。

美股ETF有多個選擇

如果想透過基金去投資太空事業，可以考慮美國上市的ETF。「契媽」的ARKX便是一個例子，這檔屬於主動型管理、投資太空探索及相關產業公司，另一個例子是由Direxion發行，股票代號MOON的ETF。上述兩隻ETFs，都是2020年底及2021年首季才面世，其實還有一隻同類ETF，早在2019年底，由一家較細型的資產管理公司發行，股票代號非常特別，名稱是UFO，在Nasdaq上市，過往表現亦不俗。

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相信大部分朋友未必有機會上太空，但由探索太空帶動的相關投資機會卻比較容易參與。有興趣朋友不妨多加留意。

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