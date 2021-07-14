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【ETF】跟唔到富豪遊太空？　都可以一齊投資太空事業

博客 14:15 2021/07/14

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太空從來是人類的無限畫板，驅動大量的想像力及探索活動。過往及現在都是大國的競技場。

【個個都話要跑贏大市，唔通個個都識大市咩？按此

但最近最熱門的話題，卻是兩個英美富豪，分別乘坐自主研發的飛船，到達太空邊緣及太空。目標為民用太空旅遊打開大門。

這種太空競賽，無論是國家級或民用級，皆充滿娛樂性，所以大小傳媒亦爭相報道。不過亦一部分朋友可以會聯想到當中的投資機會。

美股ETF有多個選擇

如果想透過基金去投資太空事業，可以考慮美國上市的ETF。「契媽」的ARKX便是一個例子，這檔屬於主動型管理、投資太空探索及相關產業公司，另一個例子是由Direxion發行，股票代號MOON的ETF。上述兩隻ETFs，都是2020年底及2021年首季才面世，其實還有一隻同類ETF，早在2019年底，由一家較細型的資產管理公司發行，股票代號非常特別，名稱是UFO，在Nasdaq上市，過往表現亦不俗。

【一招搞掂！如何穩陣地「富貴險中求」？按此

相信大部分朋友未必有機會上太空，但由探索太空帶動的相關投資機會卻比較容易參與。有興趣朋友不妨多加留意。

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

撰文 : 劉Sir 家庭理財教育學會

欄名 : 理財有Fund

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