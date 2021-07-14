【消委會】消費者不滿6萬分換現金券使用期僅兩周　積分獎賞爭議　消委會提3貼士

近年不少連鎖超市、連鎖店及大型商場等均設立會員積分計劃，配合綁定信用卡或電子支付工具，讓消費者購物時可賺取積分，可兌換的獎賞亦愈趨多元化。消委會發現，接獲投訴個案涉及積分餘額的爭議，當中有消費者不滿積分兌換現金券的使用限期過短，亦有消費者未知悉積分逾期會被扣減，浪費辛苦儲下的積分。

積分逾期被扣減 愈儲愈少

有長者投訴，超級市場的會員儲分卡積分設使用限期，惟投訴人未有得悉積分在逾期後會定期扣減，因而白白浪費辛苦儲下來的積分，遂向消委會投訴。投訴人認為，長者不懂得使用手機查閱積分資料，一般都是看單據上的積分餘額，導致不少長者不知道會定期被扣失效積分。

事件經消委會調停後，獲得酌情處理，投訴人獲補回部分積分，惟該超級市場重申積分有效期為2年，消委會提醒，消費者需留意積分有效期及盡快使用，以免有所損失。

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6萬積分兌換現金券 使用期僅兩周

另一位投訴人指，透過信用卡消費賺取積分，並在該公司的手機程式用6萬積分兌換了6張超級市場50元電子現金券。投訴人隨後購物時使用了2張電子現金券，近日欲再使用現金券時，卻發現手機程式內尚餘的4張電子現金券不翼而飛，投訴人向其公司查詢，職員解釋電子現金券為「特別推廣優惠」，只有兩星期限期使用。

投訴人認為，現金券僅得兩周有效期並不合理，認為有關公司的積分兌換頁面沒有特別註明現金券的使用期限，對消費者有欠公平，遂向消委會投訴，要求取回未用的現金券積分。最終向投訴人退回未用的4張現金券積分，個案得以解決，消委會瀏覽該公司積分系統頁面，得悉有效期一般顯示於獎賞項目的下方，然而每項獎賞的有效期不一，消費者兌換前務必小心查看。

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針對相關積分獎賞計劃引起的爭議，消委會向消費者作出3大提醒。

定期查閱積分餘額及有效期：

消費者須留意積分一般設有使用有效期，過期便會失效，因此務必定期查閱積分有效期，適時兌換獎賞，以免浪費積分。



消費者須留意積分一般設有使用有效期，過期便會失效，因此務必定期查閱積分有效期，適時兌換獎賞，以免浪費積分。 留意兌換獎賞之條款細則：

由於每項獎賞均受相關條款及細則約束，兌換前應先仔細閱覽兌換獎賞詳情，留意條款，例如獎賞使用有效期、可否與其他優惠同時使用或每次消費可否用多於一張現金券等等。



由於每項獎賞均受相關條款及細則約束，兌換前應先仔細閱覽兌換獎賞詳情，留意條款，例如獎賞使用有效期、可否與其他優惠同時使用或每次消費可否用多於一張現金券等等。 妥善保留會員登記資料：

消費者應盡量保留登記成會員的資料，有需要可截圖記錄，以備萬一無法登入或帳戶出現問題時，可以出示資料以作核實。

責任編輯：李瑩

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