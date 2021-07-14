▲ 【5000元消費券】用八達通App拎逾萬元優惠券！ 查詢消費券紀錄及領取優惠券教學

5,000元電子消費券計劃的總登記人數，在截至7月12日晚上6時已達518萬人。已登記之市民亦可透過八達通、AlipayHK、Wechat pay或拍住賞Tap & Go領取消費券。現時八達通亦已更新手機應用程式，可以領取各大商戶優惠券之餘，亦可知道消費券的領取情況。

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據八達通官網資料，市民可以透過八達通App、八達通網站及客戶服務熱綫（2969 5500）查詢已累積的合資格消費、已領取消費券金額、尚餘未領取消費券金額及領取消費券的截止日期。

另外，八達通現已更新八達通App，市民只需在八達通錢包加入八達通卡資料，即可瀏覽消費券領取詳情。八達通更與多個商戶合作推優惠，商戶優惠高達1萬元。惟市民必須要下載八達通App，並把已登記消費券計劃之八達通加至八達通銀包內，再下載商戶優惠券，才可領取相關優惠。

■八達通App登記及領取優惠券教學■

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需要注意的是，於政府消費券計劃網站成功登記後，需要等候數天，當合資格八達通旁出現「消費券」圖示，才可進入有關版面。

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責任編輯：曹佩鈞

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