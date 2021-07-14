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【理財規劃】35歲打工仔目標10年儲首期　投資選股可以考慮呢2點

個人增值 16:30 2021/07/14

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踏入35歲，人生有很多重大決定都差不多要定下來，例如結婚、生小朋友等，亦有人開始計劃買樓，不過買樓是一個長遠的計劃。若你沒有父幹，又只有一份普通的工作，應該要如何規劃呢？

台灣一名標準的打工小資族，35歲的他與妻子在台北租屋。在踏入35歲後，一直希望能置業，讓家庭生活更穩定。現階段的他生活不錯，偶爾也能吃大餐、帶家人出國，存款近百萬元新台幣（下同），但距離買樓首期，還有一大段距離。假設首期需要250萬元算，目標是45歲時持有這個數目，銀行存款已有80萬元，亦即必須在10年內額外增加170萬元。

目前月薪為4萬元，換算年薪為48萬元，扣除每年保費、租金後，每年可配置資產約21萬元，就算省吃儉用，每月只花1萬元，1年頂多存9萬多元，10年後單靠儲蓄也只能存到93萬元。

【25歲開始理財　35歲儲到100萬元　教你遞減存錢法：按此

怎樣才能在45歲存到首期呢？

雖然人工不算高，但有台灣的理財專家則認為，其實只要把握時間，選擇低位進場，想在10年間變出170萬元，不是太難的事。選對股票、抓準時機，投入的金額便有機會倍增。可是選股是一門學問，該專家就建議可以掌握以下原則：

  • 上市10年以上，可確保該公司經營較穩定。
  • 每年固定派發股息，代表該公司每年都有賺錢。

符合上述條件的股票其實很多，不論美股、港股或是台股，因此就算是香港投資者也可以參考以上原則。然而更重要是，投資要懂得做功課，多學習投資的知識，才能更了解市場，知道如何投資，了解風險，選擇適合自己的投資及資金增值的方法。

【亞洲債券基金年息高達16厘　入場費1,000美元：按此

 

責任編輯：陳玉蓮

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