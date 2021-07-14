【大灣區】政制局教育及職業博覽設攤位　介紹大灣區機遇

政制及內地事務局粵港澳大灣區發展辦公室將於明日（15日）起，一連四日在香港會議展覽中心舉行「教育及職業博覽2021」設置攤位，介紹大灣區為香港青年提供的教育、就業和創業機遇。

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「教育及職業博覽2021」將於香港會議展覽中心五號展覽廳舉行，免費入場。粵港澳大灣區發展辦公室的展覽攤位設於展覽廳5G（攤位編號5G-B01），開放時間為7月15日至17日上午10時30分至下午7時，以及7月18日上午10時30分至下午6時。攤位設有互動遊戲，並有紀念品派發，送完即止。



政制及內地事務局發言人表示，攤位內容豐富，可加深香港青年對大灣區發展的認識，並通過介紹多項為他們度身訂造的支援計劃和相關便利措施，為有志前往大灣區內地城市發展的青年提供最新和實用的資訊，幫助他們發掘更多在學習、就業、創業等各方面的選擇和機會，以及開拓更廣闊的空間實現夢想。

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責任編輯：鄭樂怡

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