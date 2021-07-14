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【書展2021】已接種疫苗人士可享免費入場　名額每日先到先得（附參展商優惠券連結）

精明消費 12:55 2021/07/14

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第31屆香港書展於即日起（7月14日）至7月20日舉行，貿發局指，已接種疫苗的人士，可從香港書展參展商獲得各項優惠，包括購物折扣、現金優惠券、贈送書籍及禮品等。另外，大會亦會送出35,000個書展免費入場名額予已接種疫苗（一劑或以上均可）的市民。

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已接種疫苗人士可享免費入場

今屆書展繼續於香港會議展覽中心舉行，年度主題為「心靈勵志」，並以「從香港閱讀世界—洗滌心靈 鼓舞人生 再啟航」點題，鼓勵大眾透過閱讀心靈勵志作品及參與各類文化活動，培養正面生活態度。

為鼓勵大家於非繁忙時段入場，參觀人士只需在書展期間中午12時前出示2019冠狀病毒病疫苗接種紀錄（包括儲存在「智方便」、「醫健通」或「安心出行」等手機應用程式的電子針卡或紙本針卡），便可在會場的特別通道即時免費入場。首兩天（7月14及15日）的名額為每日10,000個，其後五天展期（7月16至20日）的名額則為每日3,000個，先到先得，額滿即止。

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優惠進場時段只需10元入場

書展的成人票為25元，而小童票為10元（適用於小學生／身高1.22米或以下的兒童），3歲或以下小童及65歲或以上長者免費進場。今年「優惠進場時段」由一變二，分別設有「上午進場票」及「晚間進場票」，每日中午12時前進場，以及7月14日、15日、18日及19日），晚上7時後進場，可享以優惠票價10元，只限於會場入口收費站以八達通即時付費入場。

參展商推電子優惠券

另外，各參展商亦陸續推出優惠券，公眾可於書展網站找到，部分優惠如下：

  • 三聯書店：已接種新冠疫苗者，於三聯書店攤位消費滿100元，可免費換購精美圖書。
  • 消委會：已接種兩劑新冠疫苗者，出示優惠券，贈送指定舊期數《選擇》月刊一本。
  • 牛津大學出版社：送「邊學邊玩禮品包」電子優惠券（價值250元），只限準爸媽或0至2歲幼兒的家長。

按圖即睇書展詳情

    點擊圖片放大

書展門票已於全綫快達票公開發售，電子入場券可於01空間電子門票銷售平台、全綫7-11及Circle K便利店及八達通手機應用程式有售。

放假可以去邊好？更多香港消閒娛樂活動，請留意好去處懶人包

 

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝

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欄名 : 消費錦囊

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