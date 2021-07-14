【人民幣定存】人民幣爆加息搶客戰　半年期年息最高2.55厘

港元定存維持低息水平，不過人民幣定存則爆發搶存戰，信銀國際半年定存加0.2厘息，而華僑永亨亦新推2.4厘的半年定存計劃。至於人民幣滙價走勢，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧指，對美元兌離岸人幣6至12個月的預測維持6.3，長綫目標仍是5.6。現時敍造半年人民幣定存，最高可享2.55厘年息，隨時賺息又賺滙！

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■半年人民幣定存，邊間年息有2.55厘？■

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本網比較半年人民幣定存年息計劃，有16個定存計劃年息達2厘或以上，信銀國際以2.55厘年息奪冠，而招商永隆、富邦及集友銀行的年息均達2.5厘。另外，富融、南商及華僑永亨的定存息率亦相當吸引，3者均達2.4厘。

值得注意的是，今次華僑永亨及富邦銀行分別有2個定存計劃年息達2厘以上。以華僑永亨為例，半年人民幣定存最高可享2.4厘年息，惟起存額為500萬元人民幣，並需為全新資金，額滿即止。至於另一個定存計劃年息僅2.1厘，但起存額大幅下調，只需2萬元人民幣，更可允許用新舊資金敍造定存。

責任編輯：曹佩鈞

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