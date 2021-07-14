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【理財規劃】股市要多久才能將每周儲100元變成100萬元？

博客 11:43 2021/07/14

分享：

投資是增加財富的最快方式之一，對於退休儲蓄者來說非常重要。但對於大多數人來說，這不像彩票，你投入幾十元，第二天醒來就成為百萬或千萬富翁。將你的供款變成財富需要時間。我們將看看投資是如何運作的，以及將每月儲的小錢變成100萬元或更多需要多長時間。

投資如何賺錢

當你投資股票時，你是在押注公司未來的成功。你正在購買該公司的一小部分股份，只要你選擇了，你就可以持有。如果該公司隨着時間的推移表現良好，其股價就會上漲。當你出售時，你是在交易你於公司的所有權，並換取你股票的當前價值。你賣出股票時的股價與買入時的原始股價之間的差額稱為收益。 例如，如果你購買了價值100元的股票，並在一年後以200元的價格出售，你的收益將是最初購買價格與銷售價格之間的100元差額。因此，在股票市場發達致富就是選擇前景光明的公司，並堅持持有它們，通常是幾十年的事，這才得以將你的收益最大化。 

從每周100元增長到100萬元

有幾個因素會影響你的投資價值，包括：

  • 你投資多少錢
  • 你投資甚麼
  • 在出售之前你持有多長時間

如果你每周投資100元並獲得7%的平均年回報率，則需要39年多一點的時間才能達到100萬元。但改變上述三個因素中的任何一個都可能徹底改變時間表。

假如將你的供款增加到每周200元，會將你儲100萬元的時間減少到不足30年，所有其他因素都相同；假如你每周100元的供款獲得10%的平均年回報率，則不到32年就可以達到100萬元；假如你希望存到超過100萬元，那麼更長時間地持有你的投資是一種簡單的方法。回到我們最初的例子，每周100元，平均年回報率為7%，達到100萬元需要39年多一點的時間，但達進一步到200萬美元只需要10年。 

這對你意味着甚麼？

上面的例子只是假設的情景，但它們可以教曉你一些關於如何通過投資快速增長財富的重要知識。盡早開始及盡可能多地投資將幫助你最大限度地提高收入，盡可能提高你的供款也會有所幫助。確保你投資於你認為幾十年後仍會盈利的強大公司。每周儲100元對大部分人來說應不難，而香港現時已有券商推出美股碎股投資帳戶，投資入場門檻已大為降低。至於港股月供股票的入場門檻也只是500元或1,000元。不要再找借口延遲實行計劃。

在累積到一定財富後，應將你的資金分散在許多不同的股票和債券中，以確保沒有任何股票和債券對你的投資組合造成太大影響。通過投資建立大量的資產需要時間，但你將比使用儲蓄帳戶更快達到目標，累存到100萬元或更多財富。

 

【關於HK MoneyClub】
HK MoneyClub為獨立機構，專注為投資者提供投資理財相關資訊及建議，我們希望幫助你掌握自己的財務未來及作出更佳的財務決策。

撰文 : MoneyClub Staff

欄名 : 理財Money Club

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