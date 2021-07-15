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【消費優惠】Appolo鮮果乳酪　全綫第2杯減$10

精明消費 09:00 2021/07/15

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夏天咁熱，好多人都鍾意食返杯凍嘢解吓暑。由即日起至7月31日，Appolo阿波羅鮮果乳酪全綫第2杯減10元！

    點擊圖片放大


撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 消費錦囊

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