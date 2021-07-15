【消費優惠】Appolo鮮果乳酪 全綫第2杯減$10 精明消費 09:00 2021/07/15 分享： 夏天咁熱，好多人都鍾意食返杯凍嘢解吓暑。由即日起至7月31日，Appolo阿波羅鮮果乳酪全綫第2杯減10元！ ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【5000元消費券】華置旗下6商場推消費券大賞 送現金券總值逾1,000萬元 2021/07/14 【5000元消費券】華置旗下6商場推消費券大賞 送現金券總值逾1,000萬元 【消委會】消費者不滿6萬分換現金券使用期僅兩周 積分獎賞爭議 消委會提3貼士 2021/07/14 【消委會】消費者不滿6萬分換現金券使用期僅兩周 積分獎賞爭議 消委會提3貼士 【5000元消費券】用八達通App拎逾萬元優惠券！ 查詢消費券紀錄及領取優惠券教學 2021/07/14 【5000元消費券】用八達通App拎逾萬元優惠券！ 查詢消費券紀錄及領取優惠券教學 【書展2021】已接種疫苗人士可享免費入場 名額每日先到先得（附參展商優惠券連結） 2021/07/14 【書展2021】已接種疫苗人士可享免費入場 名額每日先到先得（附參展商優惠券連結） 【消費優惠】759阿信屋11周年慶限時優惠 日日有新貨 2021/07/14 【消費優惠】759阿信屋11周年慶限時優惠 日日有新貨 著數優惠 學界優惠 經濟 飲食優惠 積分優惠 付款優惠 乳酪 香港