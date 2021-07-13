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【專訪】窮小子靠知識改變命運　黎永良30歲已財務自由

個人增值 18:32 2021/07/13

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近年，香港人喜歡講財務自由，能夠達到財務自由，已經叫人羨慕，愈年輕達到財務自由，若非含着金鎖匙出生，則反映其投資理財有道。所以記者問資深投資者黎永良，到底何時財自呢？是不是現在？他笑哈哈說：「我在30多歲已財務自由了，現時只是為興趣玩玩，其他日子都過得輕輕鬆輕鬆。」

【專訪資深投資者黎永良　講你知咩係投資真學問：按此

在60歲時有人建議黎永良出書談談個人投資心得，他便開始將個人的投資經驗分享予讀者，由於他的文筆不錯，所以本書也是他親自撰文。而書本的收益更捐到香港大學、九龍華仁、瑪利諾神父小學等等，這些機構全是與他的出身有密切關係。出書不為錢，只為將知識能夠傳授予有需要及有緣人，賺得的金錢亦捐贈出去，可見他對金錢的慷慨。

■黎永良生活照■

    點擊圖片放大

30多歲就財務自由，你可能以為黎永良出身富貴。不過認識他的人都知道，他小時候家裡環境不富裕，父親當時收入不多，吃飯也成問題，早上吃飯，晚上可能只有飯焦拌白開水。但靠着個人的努力，黎永良考入香港大學，其後再獲滙豐銀行聘用當上實習行政主任，其後努力學習不同的投資知識，終能夠在30多歲已達財務自由。

現時黎永良坐擁3間大宅，有傭人也有司機，與過去形成很大對比，亦令人羨慕。雖然是這樣，他仍然過得樸素，他並沒有穿名牌或戴名錶，亦沒有架子，不認識他的人，看見他就如街上一位有禮的大叔一樣，你不會發覺他是一位理財有道的專家。

你未必會想像到這一位有禮的大叔是個猶如隱形富豪的存在，而且早在30年前已經財務自由，正所謂態度取決一切，下一篇我們會看看他的投資態度，你學得來，你也可能可以早日達到財務自由。

 

責任編輯：陳玉蓮

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