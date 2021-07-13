【美股部署】股神巴菲特顯神威！　巴郡今年賺375億美元　呢3隻美股貢獻近75%！

股神巴菲特（Warren Buffett）向來都是不少投資者的學習對象，他的以高度集中的投資策略聞名。據《投資者商業日報》報道，截至7月12日，巴菲特的投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）今年資產規模增長了375億美元（約2,925億港元），當中僅靠3隻標普500成分股，就已貢獻了75%帳面利潤。

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3隻美股貢獻75%利潤

《投資者商業日報》根據標普全球市場情報及MarketSmith的數據進行分析，發現巴郡截至7月12日的投資組合，今年以來資產規模增長了375億美元，當中3隻標普500成分股，包括蘋果（美：APPL）、美國銀行（美：BAC）及美國運通（美：AXP）合共創造出75%帳面利潤，蘋果佔當中的29.4%、美銀佔25.7%、美國運通佔20.6%。

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蘋果約佔巴郡美股投資組合的43%，截至7月12日，雖然蘋果股價今年僅上升9.4%，落後於標普500指數的16.3%，但蘋果在過去1個月飆升近13%，而標普同期僅上升不足3%。巴郡目前持有蘋果8.87億股，今年已為巴郡帶來110億美元的帳面利潤。

美國銀行在巴郡的投資組合排行第二，佔比約13%，目前巴郡持有美銀超過10億股，截至7月12日，美銀股價今年上漲31%，為巴郡帶來96億美元的帳面利潤。另外，巴郡持有美國運通近19%的股份，即1.516億股，是該公司第一大股東。截至7月12日，該股份價值今年飆升逾40%，帶來超過77億美元的帳面利潤。

責任編輯：李瑩

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