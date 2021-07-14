【消費優惠】7-Eleven精選產品$7及$11　八歌仙當月生日者指定套餐半價

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 7-Eleven：精選產品$7及$11

為慶祝第1,000間分店開業，7-Eleven推出限時1星期抵買優惠。由7月14日至7月20日，推出多款7元及11元精選產品，包括汽水、甜筒、啤酒、零食及殺菌用品等，部分產品更享有11元2件或3件優惠，yuu會員更可同時賺取3倍yuu積分。

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2. 八歌仙：當月生日者指定套餐半價

八歌仙推出生日優惠，當月生日者現凡惠顧澳洲M9和牛（488元）或日本鹿兒島A4/5和牛（628元）燒肉套餐，可享半價優惠。入座時需向職員出示生日證明，每枱只限一位使用此優惠。此優惠不適用於星期五、六及公眾假期使用，亦不能與其他優惠同時使用。

晚市放題套餐（用餐時間為120分鐘）：

美國安格斯牛精選燒肉拼盤328元

M5澳洲和牛精選燒肉拼盤488元

A5日本和牛精選燒肉拼盤628元

晩市時段：18:00至20:00／20:00至22:00

地址：旺角登打士街56號家樂坊8樓802號舖

3. Klookｘ利苑：月餅套裝低至62折

獲米芝蓮一星的利苑酒家，今年中秋節推出7款月餅，包括迷你奶黃、雙黃白蓮蓉月餅、環保裝禮盒雙聚嚐月等，各有特色，現時在Klook預訂更可享低至62折優惠。

預訂網站

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撰文：hket小編

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