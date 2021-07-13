【網上熱話】係窮定係愛？　如果父母將畢生積蓄畀你做首期……　

討論區的主題，有唔少都關於應唔應該生仔，有唔少意見話窮就唔應該生仔，背後理據是指父母在沒有經濟基礎下讓子女出生，子女的人生會很痛苦，因為他面對的環境很困難。近日有網友在討論區開帖展開討論，假設有並非富裕的父母，願意為子女獻出所有金錢做首期，子女接受又是否合理呢？

網民於是提出了以下有2個例子：

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該名網民重申，以上列舉的例子都係父母出於對子女的愛而無條件作金錢上的付出或支援，其他網民又對呢兩個例子有咩睇法？

■網民回應■

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其實生小朋友是一個重大的決定，每個人的考量都不一樣。不論是甚麼年代，相信每個為人父母的，都希望子女能健康快樂成長。雖然樓價高企，是香港目前需要面對的問題，不過每代人要面對的困難都不一樣，未來世界也可能存着更多的變數。作為父母，不論貧或富，養育子女更重要的是給予他們滿滿的愛，讓小朋友能在充滿愛的環境中成長，將來成為對社會有貢獻的人，只要父母教育得宜，其實小朋友也可以快樂成長。

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責任編輯：陳玉蓮

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