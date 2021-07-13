【危疾保險】AXA推摯愛保危疾保障系列　嚴重認知障礙症患者可獲年金賠償至100歲

AXA安盛宣布推出「摯愛保危疾保障（升級版）」及「摯愛保危疾保障」，為認知障礙症被保人提供持續年金賠償直至100歲，另為患癌者提供長達100個月持續癌症保險賠償。由即日起至9月30日，成功投保可獲享2個月保費回贈。

每年年金賠償為保額12%

若被保人不幸確診患上嚴重認知障礙症，計劃將提供高達保額100%的一筆過保險賠償，以及每年支付高達相等於保額12%的認知障礙症照顧者年金保險賠償直至被保人100歲，以應付長期護理開支。

若被保人患上癌症，計劃會先支付高達保額100%的一筆過保險賠償。若於1年等候期後仍患有癌症並接受癌症治療，計劃會每月提供保額5%的持續賠償作為患者收入替代，賠償可長達100個月。升級版更會就不幸患上晚期癌症的被保人即時提供相關賠償，不設等候期。

AXA安盛首席人壽及醫療保險業務總監左偉豪表示，根據AXA安盛與黃金時代基金會最新研究調查顯示，約75%的受訪本港黃金一代人士（45歲或以上）對於目前儲蓄、未來財務狀況、應對財務危機及財務管理能力的滿意度感一般，甚至不滿意；約40%受訪者更認為其儲蓄可能無法應付未來的醫療及長期護理開支。

責任編輯：曹佩鈞

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