【ESG】東亞太平洋地區央行承諾推動綠債投資

▲ 【ESG】東亞太平洋地區央行會議推動綠色債券投資

環境、社會及管治（ESG）投資主題愈來愈受市場重視，東亞及太平洋地區中央銀行會議（EMEAP）宣布，成員已達成協議，通過亞洲債券基金（ABF）推動綠色債券投資，進一步深化區內以本地貨幣計價的綠色債券市場。

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進一步推動綠債市場

為落實深化區內綠色債券市場的宗旨，「東亞及太平洋地區中央銀行會議」亞洲債券基金監督委員會已要求「iBoxx亞洲債券基金指數」的供應商IHS Markit，檢視該指數的編制規則，並推動綠色債券納入指數成分中。IHS Markit將基於指數的檢視結果確認及公布詳情。

該亞洲債券基金於2005年成立，旨在推動「東亞及太平洋地區中央銀行會議」地區本地貨幣債券市場的發展。該基金由一個泛亞洲債券指數基金（即沛富基金）及8個單一市場基金組成，追蹤iBoxx亞債基金指數，由私營基金經理負責管理，並由國際清算銀行處理行政事項。該基金投資於「東亞及太平洋地區中央銀行會議」成員經濟體（澳洲、日本及新西蘭除外）的本地貨幣債券。

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東亞及太平洋地區中央銀行會議是東亞和太平洋地區11個中央銀行及貨幣管理當局組成的合作論壇，成員包括中國人民銀行、香港金融管理局、印尼銀行、日本中央銀行、南韓中央銀行、馬來西亞中央銀行、新西蘭儲備銀行、新加坡金融管理局、泰國中央銀行、菲律賓中央銀行及澳洲儲備銀行。

責任編輯：李瑩

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