一文看清8大虛擬銀行最新着數

虛擬銀行和傳統銀行比較，最大的好處就係「唔使排隊」，開通快、交易省時，仲有好多着數𠻹。現時香港的虛擬銀行共有8間，各有不同賣點，最愛着數的小編，最喜歡「斤斤計較」。

經過小編逐家搵，追蹤八大虛銀的最新推廣，優惠類目大至分3類，包括存款、貸款、消費。

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一. 存款

三家推出存款優惠的虛銀可謂對準目標客群，各就各位「吸客」。

WeLab bank：以靈活作賣點，不限資金多少，最啱想儲錢的初哥。

天星銀行：2萬港元存款息率，可享3.6厘年息，由開戶日起3個月（95天）內可享有「利率不變」。

富融銀行：港元儲蓄高達6.5%年利率，息率絕對吸引。

不過，條款對應的銀碼，即存多少，收多少，無論哪個銀行都要先睇清楚，才揀選適合自己的計劃。

二. 消費回贈

目前推出消費回贈的虛銀共有3間：Mox bank、livi bank及平安壹賬通。優惠主要分封頂唔封頂、回贈現金還是其他優惠。唔封頂只有Mox bank，合資格消費可賺取0.5%回贈，帳面計（不計算條款），即花100元，回贈5毫，花1萬元回贈500元。

封頂的有平安壹賬通及livi bank，前者的回贈為30元的OpenRice優惠券，條件是使用其APP成功進行300港元或以上、合資格的一次無卡提款。雖然條款要求不高，但回贈與條件也成正比。

反而不斷以消費為主打的livi bank，除了合資格消費現金回贈有8%，每月可賺高達300港元回贈，而其他消費的1%現金回贈，每月可賺高達500港元等推廣之外，該行還有與其他商戶合作，如city'super、LOG-ON等都設有優惠券或現金回贈，由於優惠選項太多，詳情請參與該行網頁。

三. 貸款

重點推廣的虛銀為眾安及平安壹賬通，眾安起標為20萬港元；平安壹賬通則主力中小企客戶。

無論借、存息口，或是消費回贈，作為精明用戶，除了比對，更要詳閱獲取優惠的條款。

小編本着為看官謀福利的宗旨，繼去年ZA銀行提供無條件的訂閱hket獲300元現金回贈或存款更高息的着數後，今年我們就找了livi bank，為大家帶來280元至340元的現金獎賞。

只要閣下訂閱《香港經濟日報》的電子版，就可以享有上述的現金獎賞，以598元1年的訂閱價為例，livi提供的現獎賞便達280元，訂閱2年或以上，現獎賞高達340元。書展期間，更可享有額外折扣，以及其他禮品優惠，名額有限，有興趣的朋友，就要把握機會了。

虛擬銀行 網址連接 眾安銀行 https://bank.za.group/hk/ Mox bank https://mox.com/zh/ WeLab bank https://www.welab.bank/zh 天星銀行 https://www.airstarbank.com/ livi bank https://www.livibank.com/tc/ 螞蟻銀行 https://www.antbank.hk/about?lang=zh_hk 平安壹賬通 https://www.paob.com.hk/tc/ 富融銀行 https://www.fusionbank.com/?lang=tc