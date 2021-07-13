▲ 【虛擬銀行】港虛銀鬥快上客10萬大賽 冠軍到底有幾霸氣？

上周livi官方宣布，客戶人數突破10萬大關，恭喜恭喜！

最近虛銀都不約而同以10萬客戶作為重要嘅里程碑，咁睇番歷史，livi喺2020年8月12號正式開業，到2021年7月8號，用咗330日即係唔使1年時間就達標，都唔錯啦！

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不過原來330日只足夠成為「香港虛銀上客10萬大賽」第四名，頭三位到底係邊3間呢？冠軍到底又拋離亞軍同季軍幾多呢？一齊同大家數吓啦！

【虛擬銀行和電子錢包有咩分別？ 電子錢包有咩限制？：按此】

季軍：WeLab Bank快18日力壓livi bank

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WeLab Bank喺2021年6月7號FB公布客戶人數突破10萬大關，由2020年7月30號開業起計，用咗312日，以18日之差壓贏livi成為「香港虛銀上客10萬大賽」第3名！

突破10萬大關之後，WeLab Bank都有幾多Promotion益大家的，大家又有無參加呢？

亞軍：Mox用咗200日多少少就到數喇！

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而Mox就喺2021年4月26號FB客戶人數突破10萬大關，由2020年9月9號開業起計，只係用咗229日客戶人數就已經突破10萬大關，以超過80日嘅差距贏WeLab Bank成為「香港虛銀上客10萬大賽」第2名！

記得Mox喺開業一個半月嗰陣已經宣布客戶人數突破35,000（大家都想搶純黑不鏽鋼卡嘛），加上最近動作多多，又廣告、又Mox Credit、又Flip咁，成為亞軍都係實至名歸喇！

冠軍：ZA用咗188日就搞掂，不過唔止10萬客，而係180,000客呀！

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有關ZA幾時上客10萬嘅資料就搵唔到，反而上到180,000嘅就有噃！

ZA喺2020年9月28號FB公告客戶人數突破180,000大關，由2020年3月24號開業起計，只係用咗188日、即係半年多少少，客戶人數就已經突破180,000大關，即係比Mox用少41日但係仲要多80,000客，未免太誇張了吧！

如果好懶咁用直綫法估算，ZA大概只係用咗104日就已經上到10萬客（而事實好可能比104日更少都未定），對比Mox嘅229日，即係用少一半時間！

而喺今年3月7號開業接近1年嘅時間，ZA就宣布客戶人數已經突破300,000，相對livi同WeLab Bank用同樣時間「只係」上到10萬客，ZA就實在太強太強，繼成為「香港虛銀開業大賽」第1名之後再勇奪「香港虛銀上客10萬大賽」第1名，恭喜晒！

【從虛銀信用卡支付天然優勢 看傳統銀行包袱：按此】

其他銀行又點呢？

其他銀行又點呢？「香港虛銀開業大賽」亞軍嘅airStar就未搵到官宣客戶人數，照估應該一早過咗10萬客吧！

翻查新聞，6月時候只係話「天星銀行airstar至今開業一年，開戶累計申請量跟去年6月底比較升近10倍」，咁即係幾多呢？

無Base講倍數又有咩意思呢？加上，咩叫「開戶累計申請量呢」？我呢啲凡夫俗子實在解唔明亦睇唔透啦。

剩低嘅3間銀行Ant Bank、PAOB同Fusion，就未留意到客戶人數突破10萬大關嘅消息喇。

如果用livi作為Benchmark，喺廣告同產品開發都投入唔少嘅情況下，都要用接近1年時間先上到10萬客，咁9月開張嘅Ant Bank同PAOB，同埋12月先開張嘅Fusion，睇怕最快都要今年年尾先有少少機會到達10萬大關喇！

Bank worker們，加油哦！

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (130) — 又一虛銀宣佈客戶人數突破100,000大關，「香港虛銀上客100,000大賽」冠軍又有幾霸氣呢？】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。