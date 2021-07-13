【ESG】企業董事會ESG決策　後疫情更受投資者看重

新冠疫情造成各國社會和經濟不同程度的停擺，讓全球企業警覺需要加倍重視可持續發展。

另一方面，國際投資者在決策中納入ESG風險和表現已是大勢所趨，近日數家國際能源公司的機構股東聯合對董事會施壓謀求ESG改革，可見投資者愈來愈進取。

投資者評估ESG頂層架構

港交所的指引，明確要求上市公司披露ESG治理架構，以及董事會如何監督ESG事宜。惟目前國內ESG指引還未正式出台，因此AH股公司的ESG應較快獲得提升。

後疫情時代，投資者對董事會角色的要求，已不只監督。ESG議題如氣候變化和人口轉型等，涉及平衡公司不同利益相關方的利益，並需考慮企業的長短期發展優次，不可能只由高級管理層或部門主管決定。

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投資者評估董事會發揮多少決策功能，會看ESG治理架構的頂層設計。目前中資公司中大致有兩種安排：一是在董事會內設專門的ESG委員會，成員包括獨立非執董，而另一個做法是把ESG委員會設在高級管理層架構中。但實際操作起來，後者是比較容易落實，因只需整合公司現有高級管理資源便可，不過現實是投資者較喜歡前者。

內地企業需落實ESG底層支撐

2017年中國平安啟動構建全面的ESG管理體系，並在2019年完成，屬國內行業領先。平安的ESG治理實行董事會最終負責制，並在公司的最高管理機構執行委員會中專門設立ESG委員會，負責識別ESG風險、制定目標、管理政策和績效考核。

ESG管理工作從董事會貫穿到各業務單元的ESG辦公室，同時利用集團的科技優勢開發AI-ESG綜合資訊和管理平台，確保管理有效性。經過幾年的實踐，公司已有計劃把ESG委員會提升到董事會的規格。

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目前中國內地上市公司普遍已建立ESG治理的頂層架構，惟底層支撐體系和有效訊息和管理流程仍待改善，因目前仍未有建立出有效機制，在公司內部各級業務機構全面落實ESG風險管理、目標、計劃和執行。這將是業界下階段的工作目標，亦是國際投資者特別關注的發展。

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