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【消費優惠】惠康人氣當造水果產地直送　69元即買8424西瓜

精明消費 09:00 2021/07/14

分享：

惠康推出人氣當造水果優惠，精選包括泰國金枕頭榴槤，仲有新疆哈密瓜同8424西瓜。8424西瓜只要69元，優惠期至7月15日。

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

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欄名 : 消費錦囊

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