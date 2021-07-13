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【人民幣定存】1年期存息比拼　存50萬穩袋1.35萬利息

收息攻略 14:53 2021/07/13

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【人民幣定存】1年期存息比拼　存50萬穩袋1.35萬利息

中國人行將於本周四（15日）全面降準，將釋放逾1萬億元人民幣的資金，在岸人民幣昨日收報6.4727兌1美元。有專家預期措施在中短期內不利人民幣滙價走勢，但華僑永亨經濟師李若凡則暫維持人民幣兌美元年底見6.362的預測，相比現時約6.47計，人民幣仍有約1.6%的潛在漲幅。若看好人民幣未來走勢，或有人民幣資金需求，可考慮敍造人民幣定存，1年存息最高達2.7厘。

【人民幣3個月存息一覽　最高息2.65厘！：按此

■1年人民幣定存，邊間年息有2.7厘？■

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在1年人幣定存方面，仍然是南商銀行以2.7厘年息穩佔榜首，以起存額50萬元人民幣計，全期可獲1.35萬元利息，惟優惠將於7月14日結束。而招商永隆的年息亦達2.6厘，起存額只需10萬元人民幣；富邦銀行年息為2.5厘，惟起存額需等值100萬港元。

至於富融、信銀國際及集友銀行年息亦達2.4厘，而起存額由1元至10萬元人民幣不等。而星展銀行的年息則為2.35厘，入場門檻為10萬元人民幣。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 存款收息

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