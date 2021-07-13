【美股分析】OKTA升勢可延續？

新冠肺炎令全球網絡安全意識大幅提高，再加上雲端服務在企業應用層面愈見普及，對於如何在方便及安全性取得平衡成為了很多公司及個人的煩惱，同時亦產生龐大的市場機遇。

Okta（美：OKTA）為一家雲身份認證服務公司，其提供的服務可讓用戶通過安全認證一次登錄使用他們所需的所有軟體，免除了要記着多個不同應用程式或網站的登入資料。

另外，在商業服務的層面，可以協助企業客戶的資訊管理團隊快速及簡易管理員工於不同職位，或工作流程所需用到應用軟體的存取權。假如企業存有一些老系統不能換，Okta能幫助企業將仍在使用的老系統或安裝在辦公室的應用程式與其雲端環境整合，從而提高營運效率。

OKTA中立性為其優勢

Okta能夠脫穎而出，可歸功於平台可以兼容不同公司的應用程式，不像微軟的只可以用微軟。中立性是市場認同其一大優勢，促使公司可快速成長，目前公司已整合了超過7,000個雲端、移動和應用程式，以及IT基礎架構供應商的服務。

收購Auth0令市場憂慮

Okta雖然前景看好，但股價近月浮浮沉沉，早前公布完最新季績後更下挫，直到6月才再回升。現時股價已重返績前水平。令到Okta股價受壓主要有幾個原因，一是公司以65億美元收購了同業Auth0，這宗巨額收購在5月初已完成。投資者擔心Okta在財務上面臨負擔，以及業務整合具挑戰性。這情況與Salesforce（美：CRM）斥巨資收購Slack（美：WORK）後股價失去了上升動力相類似。

二是公司作為首席財務總監（CFO）的Mike Kourey早前宣布辭職使市場感到意外。在期間財務部高級副總裁Brett Tighe將暫任過渡CFO。

就收購Auth0巨額收購，管理層持樂觀態度並表示，兩家企業具有很強的互補性。考慮到Okta極具吸引力的員工身份解決方案和Auth0領先的客戶身份訪問管理（CIAM）產品，存在相當大的客戶交叉銷售機會。此外，由於Okta提供低碼方法，而Auth0是開發人員主導的方法，因此，當某些客戶可能需要低代碼預構建的解決方案，而其他客戶計劃構建自己的應用時，這提供了更大的靈活性。

管理層指，該收購可令Okta銷售於未來5年可取得超過30%的年增長。在收購前原預期今年可錄得30%升幅，現時預期可達45%至47%。換句話說，在2026年財年預期銷售額可達40億美元。

留意淨留存率及大客增長

Okta新收購對實現盈利難免有影響，在業務上效益，日後應更多意兩個指標。一是淨留存率有沒有上升，在上季為120%，而近九個季度處在119%至123%區間。未來應要得到提升，意味客戶花費更多錢用Okta服務。

另外，要看年度合約價值達10萬美元的大客數目增長。在上季度達2,075名，按年上升31%，但增速較前幾個季度放緩。Okta一直強調增速沒有放緩，但從不少指標看增長較以往的確放慢了，惟從整體市場需求來看又不應如此快就會放慢步伐。Okta認為其服務可解決市場總額達800億美元。在上個財年公司全年收入才得8.35億美元，應該遠未到天花板才對。假如併購後未見較強的持續增長，以及上述兩個指標沒有改善，股價可大升潛力將有限。

總結來看，由於網絡及移動應用只會越趨普及，可以預期身份辦認安全性需求在將來會愈來愈高，Okta前景仍可看好，但也要看增速及估值。Okta現時的市銷率（PS）為42倍，不算平，但未算極貴。暫時可先放入監察名單。

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。



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