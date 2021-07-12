【財務自由】25歲開始理財　35歲儲到100萬　早儲早享受　教你遞減存錢法

假如你是一個社會新鮮人，又有志要及早規劃人生，但卻不知從何入手，可以參考別人的個案，或許可以從中得到啟發。假設一個25歲職場新鮮人，你先要有理財目標，例如35歲存到人生第一桶金，亦即你目前有10年時間去達到成這個目標。

很多人一畢業的人工大約1萬多，扣除家用，生活支出，偶爾和朋友的聚會支出，每個月儲不了甚麼錢。10年內要儲得100萬？計一計數，每年需要儲10萬，亦即每個月要儲8,000元，對於時下年輕人而言，實在有點困難，在35歲要儲得100萬好像變成天方夜譚。不過如果我告訴你，你只需要首數年辛苦一點，就不需要捱足10年，或者是愈儲愈輕鬆，這是否讓你儲錢的動力頓時大增？

先苦後甜遞減存儲錢法

剛畢業的你，可以先整理個人的資產，如大學兼職儲得的金錢、小時候儲下的利市錢等等，你可以善用這筆資金利用複利效應，把握時間放大這筆錢的價值。很多年輕人有時間去玩樂，卻不願意將時間放到理財方面，但理財卻是一場耐力賽，愈早開始愈好，你可以趁年輕用「遞減存錢法」，亦即首數年辛苦一點，多儲一點錢，盡量控制個人的慾望，到第4、5年之後，存入的錢可以減少，卻依然可以達致理財目標。

不要以為做不到，台灣一個個案就採用了這個方法。台灣有一個女生就希望在10年內可以儲到100萬元新台幣，她有本金10萬元新台幣，專家就建議她首年將10萬元新台幣投資於回報有5%的項目上，第二年開始每月存約8,000元新台幣，第三年每月儲7,500元新台幣，每年所儲的錢遞減，到第十年每月只需儲約5,000元新台幣，到第十年完結時，她連本帶利贖回本金加利息，也能達到儲蓄100萬元新台幣的目標。由此可見，時間是投資最好的朋友，唯有愈早計劃你的投資目標，愈早開始，你未來的生活才可以活得更自由。

如何做到首數年儲多點錢呢？

由於大部分人月薪是固定的，要有額外收入，你可以在外面賺外快，年輕人精力充沛，除工作以外，可以兼職補習，或是發展個人興趣作收入來源，增加個人未來的賺錢能力，每月增加3,000至4,000元收入，也是可行的。



若沒有餘力賺外快，則要想辦法加薪。剛畢業你的人工一定不會太高，可以累積1至2年工作經驗後，可以考慮轉換工作，薪酬調升的幅度一般會比留在原公司等加薪為高。當你在年輕時，努力多一點，未來的你議價能力及財務情況亦會更好。

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責任編輯：陳玉蓮

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