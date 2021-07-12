【收息REITs】跑贏大市「財息兼收」　邊隻股息率逾5厘今年仲升13%？

美債息抽升，加上市場監管總局加強對互聯網的監控，令本港多隻科技股表現疫弱，拖累恒指表現。在科技股表現疫疲弱下，資金有回流舊經濟股之勢，其中一直是投資者收息之選的房產信託（REITs）表現仍然省鏡，不少房託在上半年仍然能做到「財息兼收」。其中以領展 （00823） 及置富 （00778） 為例，股息率分別為3.872厘及5.628厘，截至上周五收市止，本年股價升幅分別為4.56%及13.8%，對比今年恒指曾回吐上半年所有升幅及平均股息率3.64厘計，兩隻股票相信可符合穩健投資者的需要。

領展趁低息加快收購外地資產

隨着本港疫情漸趨穩定，有望通關，下半年又有消費券發放刺激本港經濟，房託有望在下半年繼續炒上。要數本港多隻房託，當中最為人熟悉應是藍籌之一的領展。領展除擁有本港100多個屋邨零售物業外，集團近年乘低息環境，已加快收購外地資產。除去年已完成收購澳洲的辦公室物業「100 Market Street」及英國的辦公室物業「25 Cabot Square」。今年領展宣布再收購兩項分別位於上海及廣州的物業，消息為將來分派增長帶來憧憬，料可為股價帶來支持。惟收購物業同時亦為領展帶來風險，如該股就必須承擔滙率風險及受海外疫情影響，投資者亦要多加留意。

置富有資產增值空間

除領展之外，置富產業信託前景同樣令人憧憬。本月初政府就正式公布前高嶺土礦場及茶果嶺村的發展項目，料可興建6750個公營房屋及社區設施，可容納1.9萬人，加上鄰近會德豐新盤KOKO HILL陸續落成，料屆時會為當區帶來不少人流。現時，該區內只有麗港城商場及城中薈兩座商場，同屬置富旗下，相信待該區重建後，置富可以受惠人流增長，有助在租務價值上有所提升空間，或透過翻新兩個旗下商場，達到資產增值。

責任編輯：陳世鍾

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