  • 31°C
香港時間 : 2021712日 (週一) 19:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【收息REITs】跑贏大市「財息兼收」　邊隻股息率逾5厘今年仲升13%？

收息攻略 19:00 2021/07/12

分享：

美債息抽升，加上市場監管總局加強對互聯網的監控，令本港多隻科技股表現疫弱，拖累恒指表現。在科技股表現疫疲弱下，資金有回流舊經濟股之勢，其中一直是投資者收息之選的房產信託（REITs）表現仍然省鏡，不少房託在上半年仍然能做到「財息兼收」。其中以領展 （00823） 及置富 （00778） 為例，股息率分別為3.872厘及5.628厘，截至上周五收市止，本年股價升幅分別為4.56%及13.8%，對比今年恒指曾回吐上半年所有升幅及平均股息率3.64厘計，兩隻股票相信可符合穩健投資者的需要

領展趁低息加快收購外地資產

隨着本港疫情漸趨穩定，有望通關，下半年又有消費券發放刺激本港經濟，房託有望在下半年繼續炒上。要數本港多隻房託，當中最為人熟悉應是藍籌之一的領展。領展除擁有本港100多個屋邨零售物業外，集團近年乘低息環境，已加快收購外地資產。除去年已完成收購澳洲的辦公室物業「100 Market Street」及英國的辦公室物業「25 Cabot Square」。今年領展宣布再收購兩項分別位於上海及廣州的物業，消息為將來分派增長帶來憧憬，料可為股價帶來支持。惟收購物業同時亦為領展帶來風險，如該股就必須承擔滙率風險及受海外疫情影響，投資者亦要多加留意。

置富有資產增值空間

除領展之外，置富產業信託前景同樣令人憧憬。本月初政府就正式公布前高嶺土礦場及茶果嶺村的發展項目，料可興建6750個公營房屋及社區設施，可容納1.9萬人，加上鄰近會德豐新盤KOKO HILL陸續落成，料屆時會為當區帶來不少人流。現時，該區內只有麗港城商場及城中薈兩座商場，同屬置富旗下，相信待該區重建後，置富可以受惠人流增長，有助在租務價值上有所提升空間，或透過翻新兩個旗下商場，達到資產增值。

 

責任編輯：陳世鍾

＝＝＝＝＝

2021書展早鳥3重賞︰《香港經濟日報》電子版全年至低價＋高達$340現金賞＋禮物【優惠詳情

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

股票 經濟 零售 恒生指數 茶果嶺村 物業 領展 麗港城

下一篇文章

【人民幣定存】3個月存息一覽　最高息2.65厘！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港元定存】半年期港元存息比較　邊間年息達0.8厘？
【港元定存】半年期港元存息比較　邊間年息達0.8厘？
【銀色債券2021】銀債7月20日起接受認購　認購日期／申請方法／派息回報懶人包（更新至6月30日）
【銀色債券2021】銀債7月20日起接受認購　認購日期／申請方法／派息回報懶人包（更新至6月30日）
【收息股】港股收息懶人包　自己砌高息組合無難度（更新至6月23日）
【收息股】港股收息懶人包　自己砌高息組合無難度（更新至6月23日）
【人民幣定存】3個月存息一覽　最高息2.65厘！
【人民幣定存】3個月存息一覽　最高息2.65厘！
【港元定存】1年期存息大檢閱　2間銀行年息達0.7厘！
【港元定存】1年期存息大檢閱　2間銀行年息達0.7厘！
【收息股】一手入場費1萬蚊都唔使　舊經濟石油股收息好過買銀債？
【收息股】一手入場費1萬蚊都唔使　舊經濟石油股收息好過買銀債？