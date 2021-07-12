【護照指數】2021年第3季全球護照排名　日本奪榜首　香港排第幾？

本港近年掀起移民潮，不少港人萌生移民念頭，成功入籍後，除可享當地福利，更可以使用該國護照去旅行。英國顧問公司Henley & Partners上周公布2021年第3季的全球護照排名，排名根據護照的簽證待遇而評定。日本以193個免簽地區奪冠，而香港則排第18位。

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■全球獲最多免簽地區護照排名■

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Henley & Partners發表護照指數（Henley Passport Index）依據國家及地區獲得免簽證、落地簽證及電子簽證待遇的數量，為世界各地護照作出排名。日本護照以193個免簽地區勇奪榜首；其次為新加坡護照，以192個免簽地區佔據亞軍。至於德國及南韓護照則以191個免簽地區並列第3名。

至於近年港人熱門移民國家，英國護照以187個免簽地區排第7名，澳洲及加拿大護照以185個免簽地區佔據第9位。另外，香港特區護照則以171個免簽地區位居第18名。

責任編輯：曹佩鈞

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