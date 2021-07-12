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【ESG】調查：6成時裝品牌可持續聲明屬漂綠　最嚴重96%虛假　呢個品牌大家都識！

綠色金融 17:39 2021/07/12

分享：

近年時裝業界掀起一股綠色潮流，相繼推出聲稱符合環保、可持續發展方向的產品。不過，有調查發現，近6成的時裝品牌所聲稱的可持續服飾，都屬「漂綠」，涉誤導消費者。與此同時，時裝業雖然有逐漸邁向可持續發展的方向，惟調查亦發現，業界仍然依賴由化石燃料生產的合成纖維作為服飾原料，與可持續發展主張使用再生能源，減少使用的高碳排放的化石燃料有抵觸。

【香港都有為ESG努力嘅資產管理公司：按此

6成可持續發展聲明含漂綠

致力推動可持續發展的非牟利組織Changing Markets分析市場上49個主要歐美時裝品牌，涵蓋奢侈品至快時尚品牌，包括Zara、Primark、H&M和Burberry等，評估品牌在可持續發展方面是否言行一致、是否含有漂綠成分。

調查從49個歐美品牌中，挑選12個品牌和4,000多種產品作深入調查，發現其中39%的產品聲稱符合可持續發展。不過，59%的品牌的可持續發展聲明，皆具有漂綠成分，有誤導消費者之嫌。品牌誤導消費者的例子包括：聲稱合成纖維產品是可回收的，但目前未有相關技術；也有部分未有提供充分證據，就表明產品是「可持續性」；又或是或沒有具體說明產品中包含的回收成分。

當中最嚴重的是H&M，虛假聲明率為96%，ASOS為89%，M&S為88%。當中H&M的可持續系列「Conscious」被發現含有比其他系列更高的合成纖維，前者含72%，而後者則只有61%。

【比特幣不環保？ 報告：Bitcoin掘礦再生能源使用率達56%：按此

未有承諾逐步淘汰合成纖維

合成纖維是報告關注的重點，因為這些材料仍然依賴石油和壓裂氣等化石燃料進行生產。報告稱，目前生產合成纖維所需的石油超過西班牙的年石油消耗量，與可持續發展主張使用再生能源，減少使用的高碳排放的化石燃料有抵觸。報告指，Zara母公司Inditex的合成纖維用量為眾多品牌最高之一。

在可持續發展的趨勢下，以及各國碳中和的目標，目前未有品牌明確承諾會從其產品中逐步淘汰合成纖維的使用，反映時裝業界要實現可持續發展，還需要多加努力。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 綠色投資

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