【職場你點睇】網友的疑惑：點解香港人一定要返工？

放完周末假期後返工的日子，Blue Monday拖着疲憊的身軀去工作，然後返到星期五，一直期待放假的日子，就在這樣的循環下，每星期都重覆着返工等放假的日子。但你有沒有發現近年身邊的朋友開始不用工作？享受着他們的人生，經常四處去Cafe打卡，每天悠悠閒地過？

近日有網友在討論區發文表示，疫情下令很多年輕人身家暴漲，特別是去年已借錢投資的人，該網友指，現時這些年輕人已經沒有去工作，轉為學習新興趣，人生多姿多彩。有見及此，樓主於是開始反思到底自己返工或工作的意義是甚麼、又到底人生為甚麼要這樣呢？

樓主慨歎，普通人被社會洗腦，讀完中學考大學，畢業做自己完全厭惡的工作，又唔敢跳出舒適圈（Comfort Zone），但卻從沒有發現原來不工作，不單更輕鬆，賺的錢也更多。呢個情況當然有人認同有人唔認同，仲有網友用電視劇嘅金句回應。作為香港人，又認唔認同大家都好鍾意返工呢？

■睇睇網友對返工的迷思睇法■

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責任編輯：陳玉蓮

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