  • 33°C
香港時間 : 2021713日 (週二) 13:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場你點睇】網友的疑惑：點解香港人一定要返工？

個人增值 12:33 2021/07/13

分享：

放完周末假期後返工的日子，Blue Monday拖着疲憊的身軀去工作，然後返到星期五，一直期待放假的日子，就在這樣的循環下，每星期都重覆着返工等放假的日子。但你有沒有發現近年身邊的朋友開始不用工作？享受着他們的人生，經常四處去Cafe打卡，每天悠悠閒地過？

近日有網友在討論區發文表示，疫情下令很多年輕人身家暴漲，特別是去年已借錢投資的人，該網友指，現時這些年輕人已經沒有去工作，轉為學習新興趣，人生多姿多彩。有見及此，樓主於是開始反思到底自己返工或工作的意義是甚麼、又到底人生為甚麼要這樣呢？

樓主慨歎，普通人被社會洗腦，讀完中學考大學，畢業做自己完全厭惡的工作，又唔敢跳出舒適圈（Comfort Zone），但卻從沒有發現原來不工作，不單更輕鬆，賺的錢也更多。呢個情況當然有人認同有人唔認同，仲有網友用電視劇嘅金句回應。作為香港人，又認唔認同大家都好鍾意返工呢？

■睇睇網友對返工的迷思睇法■

    點擊圖片放大
    +10
    +9

 

責任編輯：陳玉蓮

＝＝＝＝＝

2021書展早鳥3重賞︰《香港經濟日報》電子版全年至低價＋高達$340現金賞＋禮物【優惠詳情

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

大學 職場貼士 畢業 職場活動 中學 職場文化 職場技能 職場英語 疫情 經濟

下一篇文章

【ET財智Talk】英國買樓投資自住有咩注意？CBRE李柏光分享海外置業攻略（立即收看）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

理財StarTalk - 《東張》主持潘梓鋒茶餐廳捱過疫市　靠6位數「私己錢」渡難關終收支平衡
《東張》主持潘梓鋒茶餐廳捱過疫市　靠6位數「私己錢」渡難關終收支平衡
【財務自由】25歲開始理財　35歲儲到100萬　早儲早享受　教你遞減存錢法
【財務自由】25歲開始理財　35歲儲到100萬　早儲早享受　教你遞減存錢法
【投資策略】擔心股災將至？美國理財天后教你4招自保
【投資策略】擔心股災將至？美國理財天后教你4招自保
【ET財智Talk】英國買樓投資自住有咩注意？CBRE李柏光分享海外置業攻略（立即收看）
【ET財智Talk】英國買樓投資自住有咩注意？CBRE李柏光分享海外置業攻略（立即收看）
【5000元消費券】WeChat Pay HK領取消費券日日有獎抽
【5000元消費券】WeChat Pay HK領取消費券日日有獎抽
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式