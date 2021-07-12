【虛擬貨幣】Solana挑戰「不可能三角」

上周加密貨幣市場整體先升後跌。由於中國大陸打擊挖礦關停礦場，海外礦工收益激增，加密貨幣市場因此有所回升。惟環球對於加密貨幣的監管壓力增大，泰國央行警告國民慎用加密貨幣支付，並計劃立法限制以泰銖計價的穩定幣；中國央行高層亦再度發聲強調加密貨幣的風險，市場應聲下跌。比特幣上周中最高見35,907美元，上周五報32,659美元，對比前周跌1.8%；以太幣周中最高有2,400美元，上周五見2,100美元，與前周幾乎持平。

【比特幣礦場礦工移民潮將現？按此】

比特星人今次想同大家聊聊最近一季在市場上表現亮眼的加密貨幣Solana。由今年年初開始，Solana便不斷受到追捧，市值目前達89億美元，於本季成功進入加密貨幣總市值排名前10位（代幣和穩定幣除外）。

Solana由行業專家Anatoly Yakovenko於2017年創辦，目前還沒有正式的中文譯名。根據CoinMarketCap提供的數據，Solana目前單價爲32美元左右，總市值達87億美元，於整個加密貨幣市場排名第14位。

圖攻破「不可能三角」建新生態系統

Solana的目標是挑戰區塊鏈中的「不可能三角」，打造一個全新的生態系統。很多投資者都知道，在傳統國際金融學存在着一個不可能三角，即一個貨幣體系不可能同時存在資本的自由進出、固定的滙率以及獨立自主的貨幣政策，三者必須捨棄其一。在區塊鏈體系中，開發者們亦提出了一個類似的模型，即區塊鏈系統不可能同時實現去中心化、效率及安全。傳統的加密貨幣如比特幣和以太幣捨去了效率而保證去中心化和安全；而EOS和幣安鏈則放棄了去中心化從而實現安全和高效；還有一些基於IP投票的P2P貨幣則能做到去中心化和高效，安全性卻無法得到保障。

【加密貨幣新星波卡幣有咩特質？按此】

那Solana又如何能夠做到這一點呢？這支來自高通、英特爾和Dropbox等巨頭的團隊給出了很重要的一個概念：歷史證明機制（Proof of History）。此前我們提到傳統加密貨幣通常採用工作量證明進行驗證（Proof of Work），所有不同的節點都必須同步處理訊息，其效率低耗能大。而Solana團隊提出的歷史證明機制本質上是一種跟蹤事件之間時間流逝的加密證明技術，使得各個節點之間有一條可共用的時間鏈，各個節點可以異步處理訊息，處理後只需將其與時間鏈對應即可，這大大提高了驗證的效率。Solana每秒鐘最多可以處理超過5萬條交易，過每個區塊的時間僅需400毫秒，交易成本亦可以低至忽略不計。

【區塊鏈、數字化與普惠金融有甚麼關係？按此】

此外，Solana還在共識機制、區塊廣播、帳本存儲等方面也進行了優化，盡全力攻破不可能三角。Solana也受到業界的關注，交易所FTX的創辦人SBF甚至公開喊話支持Solana。以上介紹僅供各位，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

ix加密貨幣指數上周五報8226點，一周跌1.3%；ix比特幣指數報7941點，一周跌2.1%；ix以太幣指數報18214點，全周微升0.3%。上周ix以太幣指數表現好於另外兩隻指數，同時比特幣與以太幣指數升跌出現分歧，未來投資者亦可以藉此二隻指數自由建立投資組合。

指數 指數水平（點）* 一周變化 ix加密貨幣指數 8226 -1.3%（-108） ix比特幣指數 7941 -2.1%（-168） ix以太幣指數 18214 +0.3%（+54） *截至2021年7月9日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

＝＝＝＝＝

2021書展早鳥3重賞︰《香港經濟日報》電子版全年至低價＋高達$340現金賞＋禮物【優惠詳情】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】