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【ETF】太空旅遊成真　「契媽」走寶？　ARK沽貨後維珍銀河累升近倍

ETF 14:00 2021/07/12

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維珍集團（Virgin Group）創辦人布蘭森（Richard Branson）旗下太空公司維珍銀河（Virgin Galactic，美：SPCE）的太空船成功載人升空，為太空旅遊發展邁進重要一步。自7月初維珍銀河落實試飛日期後，至上周五（7月9日）股價累升14.1%。不過，科技股女股神、「契媽」Cathie Wood旗下ARK Investment Management於今年3月推出的太空ETF（美：ARKX），卻在今年5月沽清維珍銀河持股，錯過維珍銀河的升勢。

【巴郡ARKK首季持倉大比併 股神到底贏啲乜？：按此

「契媽」走寶　ARKX錯過維珍銀河

ARK的太空ETF（美：ARKX）主要投資（至少佔其資產的80%）以太空探索和創新為投資主題的股票，該ETF自3月30日起交易後，至7月9日累升2.9%，資產規模達6.69億美元。

該ETF成立初期，本持有672,000股維珍銀河，惟ARK於今年4月至5月期間，卻陸續出售持有的維珍銀河股份，至5月25日完全沾清。維珍銀河今年受太空船數次延期升空測試的消息影響，股價甚為波動。自今年2月初觸及62.80美元的高位，其後在5月曾暴跌至14.27美元。在ARKX於5月25日沽貨後，維珍銀河的股價反覆上升，由5月25日收市報25.59美元，至上周五（7月9日）收報49.2美元，累升近一倍；而年初至今則累升111.9%。

【跟Cathie Wood投資到太空  太空相關ETF一覽：按此

至於另一純太空主題的「Procure Space ETF」（美：UFO）的十大持股中，維珍銀河佔比重最多，該ETF年初至今累升22.12%，表現較ARKX更佳。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : ETF學堂

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