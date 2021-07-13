【消費優惠】御名園「御．國宴」買一送一　KFC 11點前買滿$30即減$3

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 御名園：「御．國宴」買一送一

為慶祝御名園元朗新分店開幕，由即日起於指訂網上平台預訂「御．國宴」，可享買一送一優惠，全綫6間分店均適用。此優惠只限透過指定網上平台於最少一天前預訂，只限堂食不設外賣。

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預訂網站

分店地址：

香港鴨脷洲利東邨道5號利東商場3樓401-403號舖

大角咀大角咀道38號新九龍廣場1樓

荔枝角深盛路8號碧海藍天AEON超市地下L0004號舖

荃灣眾安街68號荃灣千色匯I期5樓5A號舖

將軍澳唐俊街12號天晉匯1樓102號舖

元朗鳳翔路17-31號鴻運中心地下A1號舖

2. KFC：11點前買滿$30即減$3

現時只要在早上11點前用手機落單，買KFC早餐滿30元即減3元優惠。此優惠不適用於KFC好味速遞及好味速遞自取。

手機落單

3. 泰夯蝦：指定時段7折

泰夯蝦推出7月暑假優惠，全綫分店A、B及C時段消費享7折，小童優惠價則為98元。如需享用7折優惠，小童訂座人數不可多於成人，超出的作228元再7折計算。另外，黃金時段則可享85折。

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餐廳分4個時段：

A時段：12:00至14:30

B時段：14:30至17:00

C時段：17:00至19:15

D時段：19:30至22:00（黃金時段）

收費：

成人：388元

小童：228元

此外，荃灣店星期一至四（中午12時至下午5時）午市不限時（公眾假期除外）；尖沙咀及銅鑼灣店星期一至四取消A及B時段（公眾假期除外）。

如果分享指定帖文及提前訂座，即可任食4至5款即開海鮮、成人送鮑魚一隻。而長者亦可作小童價228元，但是不設折扣優惠。餐廳現時亦設有生日優惠，4位成人，其中1位7月生日者享半價。

分店一覽：

尖沙咀諾士佛臺1號1樓全層

荃灣眾安街周合成大廈1樓全層

銅鑼灣堅拿道西10號冠景樓1B（鵝頸橋街市側）

撰文：hket小編

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