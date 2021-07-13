【消費優惠】御名園「御．國宴」買一送一　KFC 11點前買滿$30即減$3

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【護照指數】2021年第3季全球護照排名 日本奪榜首 香港排第幾？
新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。
1. 御名園：「御．國宴」買一送一
為慶祝御名園元朗新分店開幕，由即日起於指訂網上平台預訂「御．國宴」，可享買一送一優惠，全綫6間分店均適用。此優惠只限透過指定網上平台於最少一天前預訂，只限堂食不設外賣。
分店地址：
2. KFC：11點前買滿$30即減$3
現時只要在早上11點前用手機落單，買KFC早餐滿30元即減3元優惠。此優惠不適用於KFC好味速遞及好味速遞自取。
3. 泰夯蝦：指定時段7折
泰夯蝦推出7月暑假優惠，全綫分店A、B及C時段消費享7折，小童優惠價則為98元。如需享用7折優惠，小童訂座人數不可多於成人，超出的作228元再7折計算。另外，黃金時段則可享85折。
餐廳分4個時段：
收費：
成人：388元
小童：228元
此外，荃灣店星期一至四（中午12時至下午5時）午市不限時（公眾假期除外）；尖沙咀及銅鑼灣店星期一至四取消A及B時段（公眾假期除外）。
如果分享指定帖文及提前訂座，即可任食4至5款即開海鮮、成人送鮑魚一隻。而長者亦可作小童價228元，但是不設折扣優惠。餐廳現時亦設有生日優惠，4位成人，其中1位7月生日者享半價。
分店一覽：
撰文：hket小編
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欄名 : 今日優惠精選