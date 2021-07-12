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【5000元消費券】收唔到登記結果的短訊通知？　陳茂波解答3個常見問題

精明消費 12:01 2021/07/12

分享：

5,000元電子消費券計劃截至昨日（11日）已收到逾480萬個登記，當中約8成的登記是透過去年的現金發放計劃資料作身份認證的電子登記。財政司司長陳茂波在網誌撰文指，近日走訪不少地區與街坊聊天和幫忙登記，並解答了一些市民常見問題。

【提防詐騙！　查消費券短訊真假　認實呢6個特定電話：按此

1. 已完成登記並取得參考編號，但為甚麼還未收到有關登記結果的短訊通知？

市民在遞交登記後，首先會收到短訊，確認系統已收到你的登記並正進一步處理。

以電子方式完成登記後，會在約一星期收到有關登記結果的短訊通知。以書面方式登記的市民，則會在交表後約兩星期收到有關登記結果的短訊通知。

由於登記人數多，系統需要時間處理。請避免重複遞交登記，以免令登記的處理時間延長。

2. 為何不能在遞交電子登記表時一併上載身分證複本？遞交電子登記表格並取得登記參考編號後，嘗試上載身分證複本，為何電腦系統竟顯示沒有相關登記紀錄？

登記人如果選擇以上載身分證複本作身份認證，須按熒幕提示在遞交電子登記的24小時後，才可到消費券計劃網站進行上載。政府是會發出提示短訊到登記人提供的手機號碼。此舉是為了有效分流網絡流量，讓市民進行上載時系統有充裕的容量處理。

另外，需要注意的是，在上載身分證複本前，市民仍未完成登記。市民若嘗試提早上載身分證複本，系統會顯示沒有相關登記的紀錄。市民只需在收到短訊後才上載身分證複本，便可迅速順利完成有關登記程序。

3. 消費券計劃的「在港居住」要求

計劃下「在港居住」的要求是登記人須於2021年6月18日之前的2年期間曾經在港。換言之，如果登記人在2019年6月18日至2021年6月17日期間曾經在港，即使只是一天亦符合要求。

若登記人這期間內不曾在港，但符合特定原因，例如境外升學、企業派駐境外工作，又或是福建／廣東養老計劃的受惠人等，亦符合有關要求。

政府會就此作抽查，部分市民可能已收到以特定號碼（852 5567 3873）發出的短訊，須核證其符合「在港居住」的要求。他們可按短訊提供的電話號碼聯絡德勤．關黃陳方會計師行，然後以電郵、親身或委托他人向該會計師行遞交所需證明文件。

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責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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