加拿大樓市泡沫風險全球第二　後疫情央行加息收水添隱憂

環球疫情之下，經濟重創，惟房地產市場卻逆勢而上，盡領風騷。經歷今年來的火熱，樓市泡沫論不脛而走，引起各方警惕潛藏的風險。當中，港人移居及投資熱點加拿大在「泡沫排名」位列全球第二，對於業主或準買家來說，可謂一個市場，兩種心情，究竟當前是趁高出售最佳時機，抑或是摸頂入市的錯誤時刻呢？

樓市泡沫風險加國排全球第二



據彭博社的環球樓市「泡沫排名」，通過買樓與租樓成本、價格與收入比率、家庭信貸增長率、樓價實質增長率等因素計分，前5大排名依次是新西蘭、加拿大、瑞典、挪威及英國。另一調查研究亦表明，香港連續11年成為全球樓價最難負擔城市，加拿大的溫哥華與多倫多則分別躋身第二及第五。無疑，各地樓市表現各有前因，加上客觀環境驅動，但共通性是各項數據均顯示近年房地產市場火熱狀況，是否有泡沫眾說紛紜，亦見仁見智，不過需多加關注及警惕似乎有其必要。

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疫下樓市火熱 升勢漸放緩



事實上，加拿大房地產協會（The Canadian Real Estate Association，CREA）估計，今年境內將有逾68萬宗住宅買賣，按年增23.8%；平均成交價約67.78萬加元，上漲19.3%。的確，加國樓市承接去年底升勢，今年首季樓價按年已飆10.8%，按季亦有2.3%增長。以大多倫多地區為例，今年3月成交量達1.56萬宗，按年飆97%，平均價格亦衝上109.7萬加元，揚升21.6%！不過，長勝將軍還須有源源不絕的糧草補給，目前似乎正在考驗後勁，有些高處不勝寒之感。



CREA上月公布的最新數據顯示，加國樓市已連續2個月呈現降溫跡象，4月至5月期間按月錄得價升量跌情況。4月份銷售較3月下跌11%，而5月買賣亦較4月減少7.4%，但平均售價仍月增1%，按年更飆達38.4%。若單計大多倫多，4月銷售月跌12.7%，樓價降0.6%，而5月亦較4月少銷9%，但MLS房價指數則按年增近19%。值得留意的是，全國整體房地產市場銷售活動均按月下降，反映出動力減弱，似乎已呈放緩趨勢。當前剛進入下半年，且看傳統夏季銷售的承接力，其表現將成為加國樓市冷熱關鍵指標。

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低按揭吸引買家入市 加劇供求失衡



近月以來，對於加拿大樓市泡沫看法莫衷一是。從以上數據看，似乎正在降溫，樓價亦逐漸冷卻下來，按月增長明顯放緩，只是去年上半年相對基數較低，致使今年看來增幅驚人，一定程度上扭曲了實況。



若從宏觀因素及供求關係去分析，或許可較全面地了解今輪樓市火熱的底蘊，從而可較客觀評估未來可能走向，及早預防和應對。

首先，疫情打擊下，歐美日加極度量寬，致使巨額熱錢投機房地產。另方面，疫情封城期間限制了居民消費，令存款爆升，累積了支付首期本錢。

其次，歷史超低的按揭利率更吸引了用家加速投入樓市。至於擴大吸納包括香港在內的海外新移民，亦形成一股強大的樓市生力軍，在特定時間內提升市場需求。

第三，早前加拿大樓市升勢既急且旺，對市場形成心理壓力，業主惜售等待再價升，買家怕遲買又漲價而追入市，令供求失衡加劇。而部分大城市業主售後將利潤轉戰外圍區域亦擴大樓市升勢普及化。

第四，樓市旺勢下產生連鎖效應，帶動建築業，反之建築材料價格升，亦刺激建屋成本上漲，令樓價居高難下。

提防撤銷優惠措施 入市需審慎



由此可見，在諸多樓市升勢因素中，核心關鍵是疫情效應，觸發一連串的政府救市措施，托起房地產穩定經濟增長及市場信心。可是，當接種疫苗率再提高，進入後疫情時代，經濟重開，通脹升溫，央行收水恢復常規，帶動利率回升，相信首當其衝的是對按息極度敏感的樓市，這也說明了加拿大政府於6月起提高買家壓力測試，以常規利率加2厘估算，提早防範樓市爆煲風險。雖然在5月失業率仍高企近一成的情況下，短期內相信難以上調基準利率，縱使央行加息亦會循序漸進，以緩和衝擊力。不過，對於醞釀中的增加豪宅稅等辣招及撤銷優惠措施則不可不防，若要入市總要量力而為，樂觀中亦須保持審慎。

【關於作者】

顏偉華是行健資產管理（Zeal Asset Management）CEO，超過20年基金管理行業經驗。行健多年來為歐洲國家主權基金、國際金融機構及本地個人投資者投資中國，亦是全球首批通過「基金互認」政策進入中國內地零售基金市場的三家基金公司之一。行健為聯合國支持的負責任投資原則（PRI）簽約機構，是致力將ESG融入中國投資的先行者之一。