【學貸2023】想申請大學Grant Loan點做好？　一文了解申請資格及程序！

香港中學文憑試將於7月19日放榜，若成績能考入大學固然是值得高興的事，但對於一些家庭而言，要應付每年逾40,000元學費，會頓時加重負擔。因此，政府旗下的學生資助事務處就有專上及大專程度的資助計劃，讓有財務困難的家庭申請，有興趣的同學可以先了解一下。

資助專上課程學生資助計劃（Grant Loan）是須經過家庭入息及資產審查，以下會先將詳細講解修讀大學教育資助委員會（UGC）資助的認可課程申請Grant Loan的詳情及資格。

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申請資格：

1. 註冊全日制學生

2. 在2023/24學年在認可院校就讀學額全數由大學教育資助委員會（UGC）或公帑所資助的認可課程

3. 須擁有香港居留權，或在課程開始前，申請人或其家庭已連續在香港居住滿3年

評估方法：

可否獲得資助，視乎家庭經濟狀況而定。可獲得的資助額是根據「調整後家庭收入」公式及「資產值按比例計算法」計算出來。若果想粗略計算自己可獲得的資助額，可使用｢學資處電子通」的計算程式。

若未能提供適當的證明文件，或遞交的文件未足以證明所申報的家庭收入或資產為真確（例如未能證明長期失業，或只提供自行擬備的收入證明），學資處或須採用由相關政府部門提供的統計資料，評定有關家庭成員的收入或擁有資產的淨值。

申請程序：

■申請Grant Loan流程圖■

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1. 提交網上申請書 申請人須透過「學資處電子通—我的申請」網上平台於截止日期或之前填寫及提交申請書 2. 遞交聲明書及證明文件 申請人應於遞交申請書日期起計7天內，將簽妥的聲明書（如選擇書面簽署）連同所需文件的副本（例如收入證明副本及顯示上一財政年度全部賬項的銀行戶口存摺或月結單副本），根據指定的程序遞交 3. 遞交申請書、「聲明書」及證明文件後 如申請表上的資料有錯漏／申請人的財務、法律及居住狀況有變動／申請人的修學情況有變動，請立即以書面方式通知學資處

學資處會覆核有關申請，並視乎需要調整貸款額。任何多付的「NLSPS」貸款，應按學資處的要求立即退還 4. 收到申請結果通知書 假如你在提交申請書時填報的資料齊備，學資處可於以下時間發出申請結果通知書： 在發出「接獲申請通知書」後三個星期內；或

於七月中旬以前，當本學年的個人終身貸款限額確定後發出 不過，審批時間會因應個別情況而有所不同。申請人提交的資料不齊備或與證明文件不符；或學資處需與申請人、其所屬院校、香港特別行政區政府的其他決策局／部門，或其他機構聯絡，以索取所需資料，申請的審核時間可能會較長。

資助金額：

資助款項 最高金額 （港幣） 學費助學金 請向所屬院校的學生事務處查詢就讀課程可獲得的最高資助金額 學習開支助學金* 必須繳付的學生會會費 生活費貸款 57,340元（貸款由還款期開始當日起計算利息，年息為1%） 院校宿舍津貼 學生實質應繳的宿費（扣除其他宿費津貼或減免後）或每年10,190元／每學期5,095元，以較低的款額為準 為有特殊教育需要學生提供的額外學習開支助學金 9,630元 *若申請人在相關學年全年接受有薪實習訓練，學習開支助學金一般將不適用。然而，學生資助處會按院校所提供的資料個別考慮某一課程是否可獲學習開支助學金。

若考入以自資形式開辦的專上課程，想申請Grant Loan又有咩注意事項及資格，請留意下一篇文章！

若想了解更多有關專上學生資助的消息，可留意專上學生資助懶人包！

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