【學生資助2021】想申請大學Grant Loan點做好？　一文了解申請資格及程序！

香港中學文憑試將於7月21日放榜，學生能成功考入大學固然是值得高興的事，但對於一些家庭而言，要應付每年逾40,000元學費，會頓時加重負擔。因此，政府旗下的學生資助事務處就有專上及大專程度的資助計劃，讓有財務困難的家庭申請。

資助專上課程學生資助計劃（Grant Loan）是須經過家庭入息及資產審查，以下會先將詳細講解修讀大學教育資助委員會（UGC）資助的認可課程申請Grant Loan的詳情及資格。

申請資格：

1. 註冊全日制學生

2. 在2021/22學年在認可院校就讀學額全數由大學教育資助委員會（UGC）或公帑所資助的認可課程

3. 須擁有香港居留權，或在課程開始前，申請人或其家庭已連續在香港居住滿3年

評估方法：

可否獲得資助，視乎家庭經濟狀況而定。可獲得的資助額是根據「調整後家庭收入」公式及「資產值按比例計算法」計算出來。若果想粗略計算自己可獲得的資助額，可使用｢學資處電子通」的計算程式。

若未能提供適當的證明文件，或遞交的文件未足以證明所申報的家庭收入或資產為真確（例如未能證明長期失業，或只提供自行擬備的收入證明），學資處或須採用由相關政府部門提供的統計資料，評定有關家庭成員的收入或擁有資產的淨值。

申請程序：

■申請Grant Loan流程圖■

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1. 提交網上申請書。申請人須透過「學資處電子通—我的申請」網上平台於截止日期或之前填寫及提交申請書。

2. 遞交聲明書及證明文件。申請人應於遞交申請書日期起計7天內，將簽妥的聲明書（如選擇書面簽署）連同所需文件的副本（例如收入證明副本及顯示上一財政年度全部賬項的銀行戶口存摺或月結單副本），根據指定的程序遞交。

3. 面見。學資處職員或會約見你和你的父親或母親。會面前你的父親或母親須宣誓聲明申請書上的資料為真實無訛。須帶備所有證明文件前來會面，因為學資處職員或會要求你澄清某些資料或提供其他資料。

4. 申請結果通知。假如你在提交申請書時填報的資料齊備，學資處可於以下時間發出申請結果通知書：於發出接獲申請通知書後60日內向90%的申請發出申請結果通知書；或於7月中旬當本學年的助學金及貸款金額上限確定後發出申請結果通知書。不過，審批時間會因應個別情況而有所不同。

資助金額：

學資處大約會在今年7月，把2021至22學年最高助學金額及最高貸款額的數字通知各間院校。屆時可向所屬院校的學生事務處查詢有關就讀課程可獲得的最高資助金額。

在計劃下，最高的資助金額包括下列款項：

應繳給有關的本地院校的學費（不包括研究生的延讀費）

所屬學系的學習支出

必須繳付的學生會會費

生活費貸款。在2021/22學年，生活費貸款的最高金額為53,890元

院校宿舍津貼。在2021/22學年，每名合資格學生可獲「院校宿舍津貼」的最高款額為9,690元

為有特殊教育需要學生提供的額外學習開支助學金。每名合資格學生於2021/22學年可獲最高額外9,150元學習開支助學金，實際可獲的額外學習開支助學金須按其在「專上學生資助計劃」下所評定的資助幅度而定

若考入以自資形式開辦的專上課程，想申請Grant Loan又有咩注意事項及資格，請留意下一篇文章！

責任編輯：鄭樂怡

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