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南韓平民股神8年內晉身億萬富翁　即睇佢有咩投資心得！

個人增值 18:36 2021/07/09

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南韓平民股神利用8年時間將資本倍翻124倍，佢有咩投資秘訣？呢對70後夫婦10年前訂立長綫投資計劃，最後達到財務自由，到底點做到？政府會以電話及短訊方式，向已登記消費券人士進行隨機抽查，點先知自己有無畀人呃？mark實呢6個號碼。「今日理財筆記」精選以下3篇文章，click入嚟睇睇，有用記得與朋友分享。

1. 【南韓平民股神】窮小子炒股發迹　8年成億萬富翁　「就算股市差都要不慌不亂！」

南韓平民股神利用8年時間將資本倍翻124倍，佢有咩投資秘訣？

2. 【財務自由】為提早退休延遲享樂　70後夫婦10年達財務自由環遊世界

呢對70後夫婦10年前訂立長綫投資計劃，最後達到財務自由，到底點做到？

3. 【5000元消費券】提防詐騙！　查短訊真假　認實呢6個特定電話

政府會以電話及短訊方式，向已登記消費券人士進行隨機抽查，點先知自己有無畀人呃？mark實呢6個號碼。

 

撰文：hket小編

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