南韓平民股神8年內晉身億萬富翁　即睇佢有咩投資心得！

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1. 【南韓平民股神】窮小子炒股發迹 8年成億萬富翁 「就算股市差都要不慌不亂！」

南韓平民股神利用8年時間將資本倍翻124倍，佢有咩投資秘訣？

2. 【財務自由】為提早退休延遲享樂 70後夫婦10年達財務自由環遊世界

呢對70後夫婦10年前訂立長綫投資計劃，最後達到財務自由，到底點做到？

3. 【5000元消費券】提防詐騙！ 查短訊真假 認實呢6個特定電話

政府會以電話及短訊方式，向已登記消費券人士進行隨機抽查，點先知自己有無畀人呃？mark實呢6個號碼。

撰文：hket小編

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