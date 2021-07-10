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【好去處】太空館全新升級天象廳重新開幕　3套新上映電影最平$24

精明消費 10:00 2021/07/10

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早前香港太空館的天象廳翻新，是歷年來最大規模的一次，除了更換天象廳的屏幕、數碼天象系統、投影系統和音響系統外，還包括徹底翻新天象廳的控制室和製作室，以最新設備帶給觀眾全新體驗，現已重新開放，有時間不妨到訪參觀。

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是次翻新工程主要是更換球形屏幕。舊的屏幕於1996年裝上，由421塊曲面鋁片以重疊的方式拼接而成，球幕上的接縫影響影像的投射效果，尤其是明亮的影像，例如每當片中出現晴空下的郊外時，這些光亮的影像都會使球幕接縫無所遁形。

新屏幕色彩更加亮麗

新的屏幕設計採用最新NanoSeam技術，將428塊厚度少於1毫米的有孔鋁質屏幕，以緊湊的「邊貼邊」方式代替沿用的重疊方法連接起來。這項技術能令整個球幕順滑勻稱，做出無縫拼接屏幕，令播放各種節目時影像清晰，色彩更加亮麗，跟舊屏幕有很大對比。

升級後的天象廳將有3套電影上映，包括有《穹蒼解密》、《古洞透天機》及《天外有天》，也是科普教育的好節目。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

太空館天象廳

地址：尖沙咀梳士巴利道10號
票價：標準票：32元（後座）、24元（前座）
優惠票：16元（後座）、12元（前座）
網上購票

 

作者、責任編輯：馮柏偉

（節錄）

【原文：更換球形屏幕 太空館全新升級天象廳重新開幕

＝＝＝＝＝

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欄名 : 消費錦囊

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