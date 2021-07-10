【好去處】太空館全新升級天象廳重新開幕　3套新上映電影最平$24

下一篇文章
【5000元消費券】信和商場加碼推消費券優惠 夥livi bank派逾100萬現金回贈
早前香港太空館的天象廳翻新，是歷年來最大規模的一次，除了更換天象廳的屏幕、數碼天象系統、投影系統和音響系統外，還包括徹底翻新天象廳的控制室和製作室，以最新設備帶給觀眾全新體驗，現已重新開放，有時間不妨到訪參觀。
【慈山寺免費山林療癒活動 遠離城市煩囂放下執着：按此】
是次翻新工程主要是更換球形屏幕。舊的屏幕於1996年裝上，由421塊曲面鋁片以重疊的方式拼接而成，球幕上的接縫影響影像的投射效果，尤其是明亮的影像，例如每當片中出現晴空下的郊外時，這些光亮的影像都會使球幕接縫無所遁形。
新屏幕色彩更加亮麗
新的屏幕設計採用最新NanoSeam技術，將428塊厚度少於1毫米的有孔鋁質屏幕，以緊湊的「邊貼邊」方式代替沿用的重疊方法連接起來。這項技術能令整個球幕順滑勻稱，做出無縫拼接屏幕，令播放各種節目時影像清晰，色彩更加亮麗，跟舊屏幕有很大對比。
升級後的天象廳將有3套電影上映，包括有《穹蒼解密》、《古洞透天機》及《天外有天》，也是科普教育的好節目。
太空館天象廳
地址：尖沙咀梳士巴利道10號
票價：標準票：32元（後座）、24元（前座）
優惠票：16元（後座）、12元（前座）
網上購票
作者、責任編輯：馮柏偉
（節錄）
＝＝＝＝＝
2021書展早鳥3重賞︰《香港經濟日報》電子版全年至低價＋高達$340現金賞＋禮物【優惠詳情】
一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】
欄名 : 消費錦囊