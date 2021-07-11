【酒店自助餐】馬哥孛羅咖啡廳鴨肝自助晚餐　任食生蠔龍蝦每位588元起

馬哥孛羅香港酒店馬哥孛羅咖啡廳於7月及8月，推出全新的鴨肝自助晚餐，成人每位588元起、小童每位348元起。

享鴨肝菜式 兼任食生蠔龍蝦

鴨肝向來備受大眾喜愛，因它口感綿密，入口即溶。大廚利用不同的烹調方法創作多款鴨肝菜式，冷盤包括鴨肝凍批、鴨肝慕絲泡芙；熱葷選擇有鴨肝叉燒炒飯、香煎鴨胸配鴨肝汁、鴨肝蝦仁炒米粉等。每位食客更可免費享用香煎鴨肝配橙醬多士乙份，可細味鴨肝絲滑的口感。

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自助晚餐當然少不了多款精選冰鎮海鮮，包括時令生蠔、龍蝦、小龍蝦、松葉蟹腳、翡翠螺、青口及凍蝦等。餐廳亦設美食專枱為客人即席烹調香氣四溢的龍蝦意大利粉，肉質爽口的新鮮波士頓龍蝦，加上大廚秘製的醬汁，令人一試傾心。每位賓客亦可無限添飲汽水及指定啤酒，讓大家飲飽食醉，十分滿足。

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鴨肝自助晚餐

星期一至五

成人：588元/長者：538元/小童：348元（另收加一服務費）

星期六、日及公眾假期

成人：648元/長者：588元/小童：388元（另收加一服務費）

電話：2113 3912

網上預訂

作者：招美寶

責任編輯：招美寶、黃依情

【原文：馬哥孛羅咖啡廳全新鴨肝自助晚餐 每人送香煎鴨肝配橙醬多士】

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