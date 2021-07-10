【孕婦保險】生B必讀！為孕婦、嬰兒添保障　買咩保險好？

讀者張小姐現時懷孕2個月，她身邊已經榮升媽媽級的朋友說，在嬰兒出世前已可買定保險。為嬰兒添置保障，有哪些保險類別可以選擇？

孕婦保險可保障嬰兒

保險一貫的概念都是，在疾病出現前準備是最為着數，即使寶寶還在腹中，也可為他的將來預早一步安排好。

孕婦保險除了保障媽媽於懷孕及生產期間出現的突發情況外，例如胎盤早剝、妊娠急性脂肪肝等，而且嬰兒出生後若發現患先天性異常疾病，也是可受保的，例如唐氏綜合症、顎裂、早產兒視網膜病變等。

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準媽媽在嬰兒出世之前，需要不時接受常規產檢，觀察胎兒在不同階段的身體發展狀況，這就等於為嬰兒不停進行身體檢查，如果去到懷孕較後的周期才申請懷孕保險，產檢期間若發現寶寶有不正常的健康情況，投保時便需要提供更多多產檢證明，甚或會被保險公司要求準媽媽再作體檢，以確保沒有不保事項。

嬰兒出世後15天可投保

嬰兒抵抗力會比成人弱，而且不時會突然發燒作病，令到新手爸媽非常擔憂，為了讓小孩得到最快及優質的檢查及治療，通常會直接到私家醫院求診留醫。但若然遇上流感高峰期或是現在新冠肺炎時期，床位比較緊張，大房沒位置，可能要直接入半私家或私家病房，動輒一晚房費2千至3千元，連醫生費、檢查費，最後出院找數可能要數萬元，相信對當時傍偟的父母而言，一定是錢財事小，小孩的健康事大。

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其實，當小孩出生後，辦理出世紙同時已可以為其投保，保險公司接受最早的投保年齡一般是出生後15天起，有了住院保險，父母也不用手足無措，避免因醫療需要而大灑金錢。而且不少住院保險也有包陪床費，小孩身處陌生的環境接受治療，有熟悉的家人在旁也可令他安心得多。

（節錄）

【原文：嬰兒險幾時買 最好在出世前】

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