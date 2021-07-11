《東張》主持潘梓鋒茶餐廳捱過疫市　靠6位數「私己錢」渡難關終收支平衡

TVB藝人潘梓鋒（Bryan），最為人熟悉的必定是《東張西望》男主持之一。除了活躍於電視界外，原來Bryan早年就與友人合資接手九龍城一間老字號冰室。首次創業就遇上疫情衝擊，無奈亦蝕住開，加上「外快」司儀工作減少，他惟有開源節流，與伙計們共度時艱。

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Bryan自小在九龍城生活、讀書，即使搬屋後，亦經常和家人重回舊地飲茶。大約8年前，當時身為娛樂台主播的Bryan剛好約滿有線，在前路未卜之下，有次在與「老家」九龍城老字號大德冰室的老闆夫婦閒談，得知他們準備退休，正物色新東家，並問他有否興趣接手，原班底的師傅又肯留低幫忙，於是就一拍即合，與兩位友人合資約100萬元接手經營。

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情有獨鍾九龍城

九龍城的老字號冰室不少，偏偏Bryan就對大德情有獨鍾，只因這冰室就是陪伴他成長的一個「老朋友」。「我記得小時候住在侯王道，大德冰室就在我家對面，會經常幫襯。我就是看上了舊式茶餐廳的情懷，喜歡街坊們濟濟一堂的熱鬧感覺，倒不如開間茶記，讓大家有地方呷杯茶、聚聚舊。」

但想當年，要一個廿多歲的年輕人一下子將幾十萬積蓄博一舖，勇氣實在可嘉，他亦笑言：「畢業後只打過工幾年，投資的錢基本上是全副身家，銀行也只剩幾百幾千元，絕對是非常擔心。我咁大個仔第一次拿幾十萬出來投資，而且兩位拍檔完全未接觸過飲食業，都怕會損手爛腳。」

日做14小時親力親為

既然「洗濕咗個頭」，也沒後退餘地，Bryan決定頂硬上，由零開始。他每日早上5時半就回到餐廳開工，由叫貨、企堂落單或水吧沖茶等，全部落手落腳去學，日做13、14小時，直至約半年後餐廳開始靠穩，才退下火綫。

「當你一星期7日都要天未光就起床，的確辛苦，但回想起來都是開心的，起碼為自己喜歡的事情努力過。而且爸爸由細到大也教我：力不到不為財，一個行業如果自己完全不認識，被人家牽着鼻子走，會很蝕底。至少要學識所有運作，在出現問題時也懂得怎解決，如水吧師傅病了，你會知道如何沖茶給客人，基本營運要做到。」

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疫情生意大跌貼私己錢

接手至今8年，大德冰室的生意也不錯，可惜遇上疫情，食肆首當其衝成為重災區，生意一落千丈。「就算市道如何差也好，樓市冧、股市冧，也要吃飯，但萬萬想不到這疫情是會令到大家人心惶惶，不敢外出用餐。我的舖頭面積不大，如早前限聚令要相隔1.5米，基本上這店只可容納8至10人，是迄今我做這生意面對過的最大挑戰。」

轉戰外賣，縱然是開源節流的方法之一，但餐廳舖租、燈油火蠟、伙計人工，加上每日只剩3、4成生意下，也難逃蝕錢厄運。「之前賺到的錢，我們會留在舖頭中作營運開支，但疫情最差時基本上每日開工也要蝕住做，有時叫貨也要找數，惟有動用『私己錢』，差不多有6位數，亦接近用完了。幸而跟業主溝通過，願意減租一、兩成，才叫暫時捱得住。」

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外快工作賺少6位數

生意難做，就連幕前工作也大受影響。Bryan過檔無綫後，除擔任《東張西望》主持外，間中還會出埠拍攝《3日2夜》或接些公開活動的「外快」司儀工作，可惜疫情來襲，6位數的額外收入幾乎完全歸零，他笑言是他人生中最難捱的其中一段時間。好消息是近數月疫情開始緩和，市面慢慢復甦，街坊們放心外出用餐，茶餐廳亦開始收支平衡，Bryan有信心能捱得過，逐步逐步回復正常。

大德冰室

地址：九龍城城南道44號地舖

電話：2382 7381

營業時間：早上6時至晚上10時

作者：黃依情

責任編輯：招美寶

（節錄）

【原文：《東張》主持潘梓鋒茶餐廳疫市生意大跌 開源節流終達收支平衡】

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