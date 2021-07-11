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【疫苗抽獎】參加疫苗抽獎隨時中招？！　專家：提供個人資料時要提高警覺

精明消費 15:00 2021/07/11

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不少機構最近相繼推出五花八門、大大小小的抽獎活動，市民只要接種至少一劑新冠疫苗，即符合報名資格，當中多數涉及收集參與者的個人資料。抽獎禮物可謂包羅萬有，難免令人心動。

不法之徒或會利用市民對抽獎活動的關注，藉機混水摸魚，發放虛假或偽冒的抽獎訊息，誘騙市民提交個人資料。香港近月出現多宗不同類型的詐騙個案，例如以偽冒手法訛稱衞生署、執法人員及銀行等不同機構，尤其是政府現正推行消費券計劃，市民反應踴躍，有騙徒或會藉機收集市民的個人資料。

【查真假消費券短訊　認實呢6個特定電話：按此

提高警覺勿隨便提供個人資料

市民需要留意，自己的個人資料其實非常值錢，在現今大數據時代下，資料猶如21世紀的石油。故此，在參加任何抽獎活動時，若需要提供個人資料，便要提高警覺，留意主辦方公布有關活動的資訊，包括收集個人資料聲明，以清楚了解正確的活動登記網址或方法、所需提供的個人資料及其用途、保留期限等，並要慎防偽冒網頁！

此外，不論是否參與抽獎活動或登記消費券計劃，市民若收到不明來歷或可疑的來電、短訊、電郵時要提高警覺，切勿隨便提供自己的個人資料，包括身份證號碼及銀行戶口號碼等，亦不要隨意開啟電郵或短訊內的連結或附件。市民如有需要他人協助參加抽獎活動或登記消費券計劃，只應找可信賴的人士，例如家人或親友協助。

【希慎集團推消費券及疫苗抽獎　送出總值逾1,000萬元獎賞：按此


（節錄）

【原文：參加疫苗抽獎 須提防被騙

撰文 : 鍾麗玲 香港個人資料私隱專員

欄名 : 消費錦囊

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