【財務自由】為提早退休延遲享樂　70後夫婦10年達財務自由環遊世界

不少人的夢想是退休後可以環遊世界，不過你有沒有想過到你退休後，世界可能已經變了，又或者你身體沒有預期之中的好？那麼到時就算有足夠資金亦達不到環遊世界的夢想。倒不如在身體健康的時候便計劃去環遊世界，不過大前提要有錢！

一對70後夫婦透過減少物欲及開支，儲蓄起7成以上的收入，並訂立長綫投資計劃，早在年輕時已實行大計，終在10年後，在她33歲之時已實現提早退休的夢想，一家三口開始環遊世界。

來自台灣的的曾婉玲（Winnie）及其美籍丈夫Jeremy育有一名兒子，他們花了10年時間儲蓄3,750萬新台幣（約950萬港元），在30出頭已經達到財務自由，實現提早退休的夢想。

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賺快錢不如減少支出

要提早退休不一定要出身富裕家庭，只要你提早過節儉生活，並開始計劃未來便可以。兩口子非出身有錢家庭，Winnie原本任職項目經理（Project Manager），而丈夫Jeremy則是硬件工程師（Hardware Architect）。兩口子工作都是從低做起，剛畢業工作的起薪是3.3萬元新台幣（約8,300港元），而Jeremy作為初級工程師的月薪也只是3,000美元（約2.3萬港元）。但他們卻在別人都在揮霍的時間，各自存下8成以上的收入，一直過節約及環保的生活，例如不買新衣服，家具日用品主要用二手貨，能DIY的東西都會自己做等。

當媒體問到Winnie是如何可以如此快做到財務自由，她表示都是老生常談的事，多儲錢少花費，雖然投資很重要，但一開始的階段，其實減少支出更重要。

為了能夠早日退休，兩口子都付出了很多，例如改變原有生活習慣，一開始可能會覺得辛苦，亦覺得犧牲了原本的生活品質，但慢慢改變後，節約生活就成了新的習慣，而這些微小的改變累積起來，為他們未來60年生活帶來無憂及自由。

當你認清讓生活快樂、真正需要的並不多時，你便能夠成功儲錢！

投資選高息資產ETF

當然除了節流，亦要為未來作出長綫的投資計劃。有了穩定存款後，兩口子決定投入一筆本金作長期投資，預計持有30年以上，不過他們只取股息，不賺帳面差價，低位時多買入，高位時卻不會賣出。他們最初投資ETF及少數有穩定利率個股，約70%，而房地產投資信託（REITs）及債券則各佔15%。

有人可能會覺得Winnie兩口子所用的方法過於簡單，不過最重要是他們能夠達到理財目標。不同人士的投資方式不盡相同，但最重要方法適合自己。

責任編輯：陳玉蓮

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