【5000元消費券】信和商場加碼推消費券優惠　夥livi bank派逾100萬現金回贈

繼早前公布與AlipayHK合作推出數百萬消費券優惠之後，信和集團宣布，旗下屯門市廣場、奧海城、荃新天地或中港城商場將於7月14日至8月31日期間，與虛擬銀行livi bank合作推出「拉闊生活百萬賞」，派出合共105萬元現金回贈。

【信和夥AlipayHK推消費券優惠 新客可獲高達70元電子禮券：按此】

市民於參與商場以電子消費滿300元即可參加抽獎，在連續7個星期內，每星期將送出5,000元S現金券30份或3,000 S點數；livi bank用戶及S+ REWARDS會員更可獲得加倍抽獎機會。

此外，信和集團S+ REWARDS會員憑指定優惠碼於livi bank開戶即可獲贈250元回贈，而介紹朋友開戶，更有機會額外獲取5,000元推薦回贈。

■詳細睇信和商場獎賞■

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信和集團指，旗下八大商場（屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、藍灣廣場、黃金海岸商場、尖沙咀中心及帝國中心）除了與AlipayHK及livi bank推出獨家獎賞，未來更會與八達通、WeChat Pay HK及信用卡等多個支付平台合作，於電子消費券發放期間，分階段推出更多回贈及獎賞。

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責任編輯：鄭樂怡

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