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【5000元消費券】WeChat Pay HK領取消費券日日有獎抽

個人增值 15:29 2021/07/09

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呢個7月，全香港市民都忙於登記消費券、攞優惠及諗諗點樣使呢5,000元。4間電子支付商及不少商戶都推出優惠，WeChat Pay HK就推出「日日有千抽」抽獎活動，只要選用WeChat Pay HK領取消費券，完成登記後毋須等待政府審核通過即可參加，直至消費券派發，用戶每日可享有一次扭蛋抽獎機會，百分百中獎，最高可中5,000元加碼賞大獎。

另一方面，消費券申請已通過政府審核的WeChat Pay HK用戶，亦會解鎖「商戶優惠放題」，每位用戶可盡享總值超過10,000元的商戶禮遇及電子優惠券。

「日日有千抽」人人有獎

每日大抽獎活動直至9月3日，所有成功登記選用WeChat Pay HK領取消費券的用戶，毋須等待政府審核通過，在消費券派發之前，每日均可抽獎一次，100%中獎，最高可抽得5,000元加碼賞大獎，並有大量888元、88元等金額的加碼賞獎賞。

如果用戶未登記領取消費券，亦可通過活動頁面試抽一次，所有獲得的加碼賞將可在用戶透過WeChat Pay HK領取政府消費券後使用。

    點擊圖片放大

「商戶優惠放題」開始

同時，首批登記選用WeChat Pay HK領取消費券的用戶已通過政府審核，在政府5,000元消費券之外，可開始領取總值超過10,000元的商戶禮遇及電子優惠券額外獎賞，類型包含生活百貨、餐飲美饌、購物消費、健康美容、電子家品、休閒享樂等各大範疇。

 

責任編輯：陳玉蓮

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