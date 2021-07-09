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【MPF】「積金易」最快2022年底前完成開發　料可減行政費約3成

強積金 15:03 2021/07/09

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政府今天（9日）在憲報刊登《2021年強制性公積金計劃（修訂）條例草案》，使「積金易」平台得以推行，並作出其他相關修訂。

平台最快2025年全面運作

《條例草案》除訂明「積金易」平台的運作框架和強制使用外，亦釐定管理和營運平台的積金易平台的公共職能、積金局的監督角色、就減省成本和釐定行政收費而制訂的規定、精簡後的工作流程等。《條例草案》也會就現有法例作出一些雜項修訂。《條例草案》將於7月14日提交立法會進行首讀。

政府與積金局正全力推展「積金易」平台項目，預計最快在2022年年底前完成平台的開發工作。待受託人隨後分批過渡至「積金易」平台後，平台最快會大約在2025年全面運作。

【上半年強積金表現出爐　表現最好強積金回報逾17%（附十大表現最佳強積金）：按此

料能減少強積金行政費約3

財經事務及庫務局局長許正宇表示，「積金易」平台將提升強積金制度的運作效率和成本效益。根據最新估算，當強積金受託人及其計劃按序遷移至「積金易」平台後，預期計劃成員須支付的平均計劃行政費即可降低約3成，而整體費用也會相應下調。

許正宇又指，「積金易」平台在運作10年後可量化的累計節省成本總額達300億元至400億元，業界也可受惠於在提升運作效率及減輕行政和合規負擔方面的效益。

想了解更多有關MPF資訊，請留意強積金懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : MPF理財

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