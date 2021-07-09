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【投資策略】擔心股災將至？美國理財天后教你4招自保

個人增值 17:55 2021/07/09

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【投資策略】擔心股災將至？美國理財天后教你4招自保

港股8連跌後再現升勢，但美股方面，有不少市場人士警告美股存有巨大泡沬，將來恐出現史詩級崩盤。而晨星分析師亦指，美股整體估值仍較高，或於幾個月內出現5%至20%調整。擔心股災將至，投資者應如何及早做好部署？有美國「理財天后」之稱的財務顧問Suze Orman就有以下4個建議。

【晨星：美股估值仍過高 推薦15隻首選股份：按此

被喻為「理財天后」的Suze Orman自1995年起至今，已撰寫了10本有關個人理財的《紐約時報》暢銷書，她更曾2度入選時代100影響力人物。對於美股今年屢創新高，她同樣憂慮美股將迎來股災，並正為崩盤調整投資部署。她認為，現時美股一直上漲，但經濟環境依然低迷，瘋狂的市況更令她想起2000年科網爆破的情況。當時，投資者將科技股的估值推向泡沫最終爆破，導致標普500指數在2000年3月至2002年10月初期間下跌49%，市場要到2007年才重新創出新高。

面對有可能出現的熊市，Orman建議散戶可以作以下4個部署。

1. 避免恐慌地拋售

Orman認為，不少散戶未有為股災做好心理準備，更容易會因為恐慌而拋售持股，作出錯誤的投資決定。她擔心，不少在牛市開始投資的新手，或會在股災來臨時，犯下這個錯誤。她舉例指，散戶或會自作聰明，看到股價從100元跌至85元時開始低吸，到跌至70元時開始擔心，當跌到50元時，就會迅速拋售。

對於大多數人而言，累積財富從來都不是來自於在炙手可熱的牛市中，而是在熊市期間明智地投資。Orman指，股價下跌時，就應趁低吸納優質股，因為股市最終都會好轉，當股市再現升勢時，你所擁有的股份，會為你產生財富。

【窮小子炒股發迹 8年成億萬富翁 「就算股市差都要不慌不亂！」：按此

2. 採用平均成本法持續投資

Orman認為，對於年輕投資來說，股市下跌應是好事，因為它提供買入的機會。她建議，當股市大幅回調時，年輕的投資者應該繼續專注於定期的定額投資，即採用平均成本法，這樣可避免捕捉市場走向，更能在股價低的時候買入更多股份。她又指，採用這種策略可能難在短時間內得到滿意回報，但長遠來看，會能令你累積到財富。

【台灣平民股神連賺46年養活全家 台式「炒除淨」季賺557萬：按此

3. 考慮現在獲利

對於將要退休，或已退休的人士，Orman建議要懂得「見好就收」。當股份已獲利5%、10%或更高時，年長的投資者可考慮獲利，因為他們不如年輕投資者般，有長達數十年的時間，等待股災後的反彈，彌補股市下跌的損失。

而年輕投資者，也應定期審視個人投資組合，當中會否有持股已大幅大漲？有的話可考慮先行止賺。即使預計錯誤，在沽出後仍大幅上漲，Orman認為也不緊要，因為總會有再買入的時機。

4. 投資碎股多元化組合

不少券商提供美股零碎股票交易服務，投資者可以低至10美元的資金買入大型股份。Orman認為碎股投資，可以令投資者買到大公司的一點點股份，分散投資在不同類型領域或行業的企業。她認為投資愈早開始愈好，當股市下跌時，可以買入更多股份，在20年、30年，甚至是50年後，能累積到更多財富。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 理財學堂

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