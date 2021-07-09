▲ 【MIRROR威力】「鏡粉」高調賀Anson Lo牛一 市場瘋狂「打卡」更顯網絡威力

7月7日是什麼日子？如果你是MIRROR「鏡粉」，應該能想到這是MIRROR成員盧瀚霆Anson Lo 生日的日子。事緣一眾Anson Lo支持者為了給偶像驚喜，在尖沙咀天星碼頭五支旗桿下租下了熱門的戶外媒體廣告，登載了盧的相片並祝他7月7日生日快樂。

真O2O 戶外廣告延伸至網絡社群發酵

這塊廣告板上周展示以來，立即成為全港焦點，除了「神徒」和「鏡粉」們紛紛來打卡，就連可能只是路過的遊人，也被這塊廣告牌吸引著而舉機合影，成為了香港近期難得一見的和諧景象。

薑餅人在7月7日下午路過盧的廣告牌，全部都是面露幸福笑臉的男男女女，他們忙於拍一幅美美的照片發上社交媒體分享，來換取一刻的歡樂。雖然有執法人員驅趕聚集市民，但忙著「打卡」的市民未有在意繼續selfie。到入夜，廣告牌前依舊人頭湧湧，大家都在享受和盧瀚霆慶生的時光。

薑餅人把這件事寫出來，與科技有何關係？看下去便知道。

「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」再集氣

以MIRROR一眾成員來計算，盧瀚霆的人氣並非最旺，但卻因為網絡近日興起了一個「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」，讓不少人都對一眾鏡仔多加注意，加上劇集《大叔的愛》成為網上熱話，令盧瀚霆的人氣也因著這些因素而急升，更登上了英文報章的頭版。

這些對MIRROR的支持，幾乎都是透過網絡發揮驚人的乘數效應。就以上述的「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」群組為例，成立不到一周已經有超過20萬追隨者。這群「鏡粉」人夫在網絡上分享成為了香港人茶餘飯後的話題，更讓MIRROR成員姜濤親自為人夫們「道歉」。

在「神徒」和「鏡粉」的推波助瀾下，有關盧瀚霆的生日應援便順勢成為了網絡熱話。不少人亦在跟盧的廣告牌自拍後上傳網絡，一傳十、十傳百，直接增加了盧瀚霆生日的討論和分享熱度。

這便是網絡的威力了。

規管網絡活動失去「分享」意義

在網絡社群當道的世代，民眾聚集活動不一定是有策劃、有組織的活動。簡簡單單發布於社交平台的「打卡」相片，夠吸睛夠話題的話，已足以吸引四方八面的民眾來「朝聖」。

若不問因由的找上貼圖者為民眾聚集而「問責」，恐怕只會惹來社交平台用戶更大的反彈，失去社交平台本來「分享」的意義。

你能想像香港的網絡世界，會由一個公海變成了被圍封的小漁塘嗎？